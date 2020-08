Nonostante Apple non l’abbia ancora presentato ufficialmente, iPhone 12 Pro risulta essere già disponibile al pre-ordine presso la nota azienda russa Caviar. Per chi non lo sapesse, questa si occupa oramai da anni della produzione di versioni customizzare, ed extra lusso, degli smartphone di Cupertino. Scopriamo cosa ha in serbo per quelli di quest’anno.

Tralasciando il gusto personale, i prodotti Caviar fanno sempre molto scalpore per il loro eccessivo sfarzo. Ovviamente, per il nuovo iPhone 12 Pro, l’azienda non poteva che dare il suo meglio. Tra le tante varianti del dispositivo proposte, anche quella in oro massiccio e diamanti. Andiamo a scoprire insieme quanto costa.

iPhone 12 Pro Victory Pure Gold a “soli” 23mila dollari

Ebbene sì, si chiama “Victory Pure Gold” la versione super lusso di iPhone 12 Pro e 12 Pro Max di Caviar. L’azienda trasforma i dispositivi in dei veri e propri lingotti d’oro. Questi, ovviamente, sono impreziositi da un’incisione sul retro super elaborata e, come se non bastasse, anche da ben 8 diamanti. Il prezzo per la versione di iPhone 12 Pro “base” da 128 GB è di 23.380,00 dollari. Se si vuole il top di gamma, invece, bisogna sborsare 24.540,00 euro (iPhone 12 Pro Max 512 GB).

E’ interessante notare come l’azienda abbia escluso a priori la variante da 64 GB. Che si tratti di un’ulteriore conferma dell’abbandono definitivo del taglio di memoria da parte di Apple? Per conferme ufficiali a riguardo bisognerà aspettare ancora un po’. Ricordiamo che iPhone 12 verrà presentato ufficialmente il prossimo settembre. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.