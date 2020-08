Aria di novità in casa PosteMobile. Stando a quanto trapelato online nelle scorse ore, il noto operatore virtuale di Poste Italiane passerà presto alla copertura di un altro operatore telefonico. Non più WindTre ma Vodafone. Quali saranno i cambiamenti per tutti gli utenti? Cerchiamo di capirlo insieme.

Sono oramai settimane che si parla di un possibile cambio di rete per PosteMobile. La nota azienda non ha ancora confermato nulla a riguardo. Tuttavia, le pressanti informazioni comparse sul web fanno pensare ad un annuncio imminente. PosteMobile conta ben più di 3 milioni di schede attive su tutto il territorio italiano. Cosa accadrà ai clienti?

PosteMobile: il passaggio alla copertura Vodafone porteeà solo benefici

Il passaggio alla nuova copertura Vodafone porterà vantaggi per tutti. Da una parte, PosteMobile usufruirà di una copertura tra le migliori presenti sul territorio italiano, dall’altra, Vodafone si accaparrerà un cliente molto importante. I già clienti non subiranno modifiche delle loro promozioni né disservizi. Il noto operatore virtuale continuerà a proporre le sue strabilianti tariffe a prezzi super competitivi. Ricordiamo, infatti, che sono ancora attivabile tutte le più note promozioni della casa, Creami Relax100, Creami WOW 10GB, Creami WeBack, Creami Extra WOW 10GB, Creami Extra WOW 50GB, ecc.

Come vi abbiamo già detto, sia Vodafone che PosteMobile non hanno proferito nessuna parola in merito alla faccenda. Stando a quanto trapelato online, un annuncio ufficiale del passaggio dovrebbe arrivare nel corso dei prossimi giorni. Ovviamente, vi terremo informati su tutte le novità del caso. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti.