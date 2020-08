Redmi K30 Ultra, ecco le specifiche tecniche del nuovo device

Xiaomi continua a sorprendere tutti rilasciando periodicamente nuovi smartphone per svariate fasce di prezzo e tutti molto interessanti dal punto di vista tecnico. Gli ultimi rumors parlano del Redmi K30 Ultra, un device di fascia media ma con caratteristiche da non sottovalutare. Le prime indiscrezioni sullo smartphone arrivano dal sito di certificazione cinese TENAA, pertanto non è sicuro che queste specifiche tecniche che vedremo di seguito saranno effettivamente queste, essendo soltanto rumors.

La probabile scheda tecnica del Redmi K30 Ultra

Lo smartphone ha un display SUPER AMOLED FullHD+ da 6.67 pollici, senza nessun foro o notch per la fotocamera, in quanto quest’ultima sarà a pop-up, ovvero con meccanismo a scomparsa. Presente l’ottima protezione vetro Gorilla Glass contro gli urti e la polvere. Per quanto riguarda il comparto hardware, troviamo il processore octa-core MediaTek Dimensity 1000+, supportato da 8/12GB di RAM e da 128/256GB di memoria interna, in base al taglio che si decide di acquistare.

Il reparto fotografico è sicuramente un punto forte di questo device, e dovrebbe possedere ben quattro sensori posteriori, di cui il principale da 64 megapixel, ed un singolo sensore anteriore da 20 megapixel.

La batteria ha una capienza da 4500 mAh, con ottima durata giornaliera, e supporta la ricarica rapida da 33 W. Altre specifiche tecniche è la presenza dell’NFC, Wi-Fi 6, GPS, jack audio da 3,5 mm e lettore d’impronte digitale integrato al display. Il sistema operativo sarà Android 10 con personalizzazione MIUI.

Non resta quindi che attendere notizie ufficiali sul nuovo Redmi K30 Ultra, che dovrebbe arrivare in varie colorazioni e con un prezzo di listino al di sotto di 500 euro.