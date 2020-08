Nelle ultime settimane vi abbiamo parlato di una marea di novità arrivate sulla nota app di messaggistica WhatsApp. Nonostante tutte le nuove feature, l’azienda di Mark Zuckerberg non ha intenzione di fermare l’innovazione. In lavorazione una versione dell’app che, tra le tante cose, porterà in campo anche la possibilità di silenziare le chat per sempre.

Sono sempre di più gli utenti che utilizzano WhatsApp per comunicare. Dei messaggi che questi ricevono giornalmente, molti sono di poco conto (sopratutto quelli provenienti dai gruppi!). E’ a ragione di ciò che la casa dell’app di messaggistica vuole introdurre una feature in grado di limitare la visualizzazione di messaggi di poco interesse. Scopriamo insieme come.

WhatsApp: finalmente si potrà silenziare i messaggi di poco interesse

Come molti di voi già sapranno, WhatsApp offre ai suoi utenti un meccanismo di silenziamento per tutte quelle chat di cui non vogliamo ricevere notifiche. Fino ad oggi, le possibilità di questa feature sono state 3: silenzia per 8 ore, una settimana, un anno. La casa di FaceBook ritiene che l’opzione di 1 anno non sia sufficiente a soddisfare le esigenze degli utenti. A breve, questa verrà sostituita con una più drastica, “per sempre”. In questo modo, si potranno mettere in stand-by le chat poco interessanti senza doversi preoccupare di niente. Ovviamente, si potrà sempre de-silenziarle in qualsiasi momento.

Ricordiamo che la novità risulta essere attualmente in fase di sviluppo. Stando a quanto dichiarato dai colleghi di WABetaInfo, questa arriverà in campo con la versione 2.20.197.3. Vi terremo aggiornati non appena questa verrà rilasciata al pubblico.