Android 11 contiene alcune modifiche al modo in cui la riproduzione multimediale viene gestita attraverso l’esperienza dell’utente. La prima anteprima che Google ha messo alla prova la controversa mossa di spostare la notifica del lettore musicale sul pannello Impostazioni rapide.

Beta 1 ha reso accessibile la funzione, mentre Beta 2 la abilita per impostazione predefinita. Inoltre, ci sono controlli multimediali che consentono di cambiare facilmente il dispositivo di uscita per audio e video, consentendo anche al telefono di ricordare fino a 5 sessioni multimediali precedenti durante i riavvii.

Google, Android 11 elimina l’anteprima degli album sulla schermata di blocco

Ora, sono emerse informazioni sul fatto che Google potrebbe includere un’altra modifica in Android 11, eliminando la possibilità di vedere l’anteprima dell’album in anteprima su tutta la schermata di blocco.

Ogni volta che abbiamo musica riprodotta sul dispositivo nelle versioni precedenti di Android, la copertina dell’album della musica viene estesa attraverso la schermata di blocco. Android 10 ha persino applicato un leggero effetto di sfocatura alla grafica. Quindi, in tutta la playlist, avremo diverse copertine degli album visualizzate sulla schermata di blocco. Questa è stata una piccola e temporanea modifica alla UX, che è tornata a mostrare lo sfondo impostato una volta interrotta la riproduzione della musica.

A quanto pare, Google ha deciso di rimuovere la possibilità di mostrare le copertine degli album sulla schermata di blocco su Android R e Android 11, come confermato su Google Issue Tracker. “Non mostriamo più le copertine degli album sulla schermata di blocco in R. commento n. 1: è stato corretto sulla nostra build interna e sarà disponibile in futuro.”

Inizialmente gli utenti hanno sottolineato come scompare la copertina dell’album nella schermata di blocco se è abilitato lo sblocco facciale, presumendo un bug. Tuttavia, il bug è l’aspetto in primo luogo, poiché Google non intende più mostrare la copertina dell’album sulla schermata di blocco su Android 11. Perché? Non lo sappiamo davvero, poiché non è stata fornita alcuna vera ragione o spiegazione per questa mossa.

Come menzionato nel commento, il problema è stato “risolto” nelle versioni interne di Android 11. Quindi, con l’implementazione stabile di Android 11, prevista per l’8 settembre 2020 , non avremo più questo abbozzo temporaneo nelle immagini a schermo di blocco.