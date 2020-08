Blackjack, aiutarsi con strategie quantiche può aiutare a battere il banco

In alcune versioni del blackjack di gioco, un modo per vincere contro il banco è che i giocatori al tavolo lavorino come una squadra per tenere traccia e comunicare di nascosto tra loro le carte che sono state distribuite. Con questa conoscenza, possono quindi stimare le carte ancora nel mazzo e quelle che più probabilmente verranno distribuite in seguito, il tutto per aiutare ogni giocatore a decidere come piazzare le proprie scommesse e, come squadra, ottenere un vantaggio sul banco.

Questa strategia di calcolo, nota come conteggio delle carte, è stata resa famosa dal MIT Blackjack Team, un gruppo di studenti del MIT, dell’Università di Harvard e Caltech, che per diversi decenni a partire dal 1979, ha ottimizzato il conteggio delle carte e altre tecniche per battere con successo casinò al blackjack in tutto il mondo, una storia che in seguito ha ispirato il libro “Bringing Down the House”.

Il conteggio delle carte nel blackjack

Ora i ricercatori del MIT e di Caltech hanno dimostrato che gli strani effetti quantici dell’entanglement potrebbero teoricamente dare ai giocatori di blackjack ancora più vantaggio, anche se piccolo. In un articolo pubblicato questa settimana sulla rivista Physical Review A, i ricercatori hanno delineato uno scenario teorico in cui due giocatori, giocando in modo cooperativo contro il banco, possono coordinare meglio le proprie strategie usando una coppia di sistemi strettamente intrecciati. Tali sistemi esistono ora in laboratorio, anche se non in forme convenienti per qualsiasi uso pratico nei casinò. Nel loro studio, gli autori esplorano tuttavia le possibilità teoriche su come un sistema quantistico potrebbe influenzare i risultati nel blackjack.

Hanno scoperto che tale comunicazione quantistica darebbe ai giocatori un leggero vantaggio rispetto alle classiche strategie di conteggio delle carte, anche se in situazioni limitate in cui il numero di carte rimaste nel mazzo del banco è basso. “È piuttosto piccolo in termini di entità effettiva del vantaggio quantico atteso”, afferma il primo autore Joseph Lin, un ex studente laureato al MIT. “Ma se immagini che i giocatori siano estremamente ricchi e il mazzo abbia un numero davvero basso, quindi ogni carta conta, questi piccoli vantaggi possono essere grandi. Il risultato eccitante è che c’è qualche vantaggio nella comunicazione quantistica, indipendentemente da quanto sia piccola è.”