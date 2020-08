La rana pescatrice è un pesce che vive nelle profondità degli abissi, ma la vita da scapolo per questa specie non è mai facile. Non ci sono molti pesci nell’oscurità dell’abisso oceanico ed è per questo che quando un esemplare maschio trova una femmina non se la lascia sfuggire. Quest’ultime sono molto più grandi rispetto al maschio solitamente non più lungo di un centimentro. Quando il maschio avvista la sua compagna la morde sul ventre e una volta che avrà la presa salda comincerà l’accoppiamento, o per meglio dire la fusione.

Sembra inquietante, come se non bastasse già il loro aspetto poco rassicurante, ma le rane pescatrici maschi tendono a fondersi fisicamente con la propria compagna. Una volta afferrata rilascerà infatti un enzima che dissolve la propria pelle circostante, perderà gli occhi, le pinne e anche i suoi organi interni. Alla fine di questa pratica raccapricciante il maschio si tramuterà in una sorta di appendice dotata di testicoli, o più precisamente un parassita sessuale.

Alcuni potrebbe pensare che sia tutta finzione, in realtà questa pratica è assolutamente vera e provata scientificamente attraverso dei filmati. Gli scienziati hanno affermato che al di là dei gemelli siamesi, quello delle rane pescatrici è l’unico altro esempio di parassitismo sessuale che si verifica naturalmente. Per 100 anni la scienza effettivamente si è chiesta come possono questi pesci fondersi insieme in unico corpo, e ora i ricercatori potrebbero averlo capito.

Il mistero della fusione della rana pescatrice

Anche per i migliori medici, fondere i tessuti estranei e stabilire una comune circolazione sanguigna è incredibilmente difficile. Il trapianto di organi umani richiede immunosoppressori per tutta la vita, poiché i sistemi immunitari dei vertebrati si evolvono per attaccare corpi estranei che potrebbero costituire una minaccia. Ma la rana pescatrice non sembra avere questi problemi. Studiando i genomi di 10 diverse specie di rana pescatrice, gli scienziati hanno scoperto che questi pesci hanno differenze in diverse parti cruciali del sistema immunitario dei vertebrati.

Ad alcune specie mancavano i geni codificati per un tipo di antigene trovato sulla superficie delle cellule somatiche e che è noto per segnalare il sistema immunitario quando arrivano gli invasori. Questi sono noti come principali antigeni dell’istocompatibilità (MHC) e, sebbene siano generalmente ottimi per la nostra salute, causano molti problemi durante il trapianto di organi e midollo osseo quando vogliamo che rimangano sostanze estranee.

In poche parole la funzione delle cellule T killer, che normalmente eliminano attivamente le cellule infette o attaccano i tessuti estranei durante il processo di rigetto dell’organo, era fortemente smussata se non completamente assente in questi pesci. Questi risultati hanno suggerito la possibilità che il sistema immunitario della rana pescatrice fosse molto insolito tra le decine di migliaia di specie di vertebrati.

Per rendere questi pesci ancora più strani, i ricercatori hanno scoperto che in alcune specie mancavano gli anticorpi: il secondo principale sistema di difesa immunitaria, che contrassegna gli invasori per l’attacco. Nell’uomo, dicono gli autori dello studio, la perdita di tutte queste strutture immunitarie molto probabilmente lo ucciderebbe.

L’evoluzione del sistema immunitario nelle rane pescatrici

Lo studio mostra quindi che, nonostante diverse centinaia di milioni di anni di collaborazione coevolutiva di funzioni innate e adattive, i vertebrati possono sopravvivere senza le strutture immunitarie adattive precedentemente considerate insostituibili. La domanda è quindi lecita: come si è evoluta la rana pescatrice per sopravvivere senza le parti più cruciali del sistema immunitario dei vertebrati?

Chiaramente, questi pesci non sono completamente non protetti. Gli autori dello studio pensano che debbano attingere a un’immunità innata per combattere l’infezione che semplicemente uccide completamente i patogeni. Questo sistema immunitario adattativo pare essersi evoluto nella maggior parte dei vertebrati circa 500 milioni di anni fa.

Tra i genomi studiati, gli autori hanno effettivamente identificato diverse fasi di questa strana evoluzione in azione. Meno forte è l’attaccamento fisico tra i compagni, più il sistema immunitario della rana pescatrice assomigliava ad altri vertebrati. A partire da ora, non possiamo dire con certezza perché queste rane pescatrici abbiano adattato tali strani sistemi immunitari, ma sembra probabile che sia in qualche modo legato alle loro strane abitudini riproduttive. E questi sono probabilmente guidati, in qualche modo, dal loro ambiente solitario.

Quando non c’è speranza per la vita al di fuori dell’amore, sembra che questi pesci rinuncino a qualsiasi cosa per un compagno di vita, le loro pinne, i loro occhi, i loro sistemi immunitari e persino i loro organi. Lo studio è stato pubblicato su Science.