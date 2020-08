Dopo essere stato più volte copiato dalla concorrenza, il noto social del fantasmino, Snapchat, ha deciso di ripagare tutti con la stessa moneta. A breve, l’azienda lancerà una feature che ricorda molto le funzioni già viste su TikTok. Servirà ciò ad aumentare nuovamente la notorietà dell’app? Scopriamolo insieme.

Sono oramai diversi mesi che Snapchat cerca di portare in campo novità interessanti. Dopo l’arrivo delle storie/stati sui prodotti di Facebook, l’azienda ha dovuto puntare su altro per sorprendere. Ad oggi, ancora nulla sembra aver riportato il social al suo splendore di una volta. Che la feature ispirata a TikTok sia la svolta che la casa aspetta da tempo? Ecco in cosa consiste.

Snapchat: in arrivo i video con sottofondo musicale in stile TikTok

Ebbene sì, stando a quanto emerso online nelle scorse ore, Snapchat sta per introdurre una funzione che permetterà agli utenti di girare video con sottofondo musicale. Parliamo, in pratica, di un qualcosa di molto simile a quello che propone da tempo TikTok. Lo scopo dell’azienda del fantasmino, però, è un altro. Se TikTok, infatti, è volto principalmente a far conoscere i contenuti degli utenti a più persone possibili, i video di Snapchat saranno pensati principalmente per una condivisione tra amici. Questi, infatti, non verranno pubblicati su una sezione pubblica, ma solo sulle bacheche di chi ci segue.

Nonostante sia stata annunciata, la feature non è ancora disponibile in tutti i paesi. L’arrivo stimato è fissato per il prossimo autunno. Tra i cataloghi musicali che saranno disponibili, nomi importanti come Warner Music Group e Universal Music Publishing Group. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.