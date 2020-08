Dopo una lunga attesa, il momento è arrivato, Epic Games ha finalmente introdotto le automobili all’interno di Fortnite. Ebbene sì, da ora in poi, tutti i giocatori potranno spostarsi nella mappa in maniera molto più veloce e divertente. Ma non è tutto, l’update rilasciato nelle scorse ore, il 13.40, ha anche portato altre novità interessanti. Scopriamo tutto nel dettaglio.

Epic Games si è data davvero da fare con l’ultimo update di Fortnite. Pare che le lamentele degli utenti abbiano fatto bene all’azienda. L’aggiornamento 13.40 rilasciato a sorpresa nelle scorse ore ha cambiato radicalmente il gameplay del battle royale. Come la prenderanno gli utenti della community?

Fortnite: ecco le novità dell’update 13.40!

Come vi abbiamo già detto, la novità principale di questo nuovo update di Fortnite risultano essere i veicoli guidabili, 4 per la precisione. Ognuno ha caratteristiche diverse e, per utilizzarli, sarà necessario rifornirli alle stazioni di servizio sparse per tutta la mappa. A loro interno, i giocatori potranno ascoltare la radio con brani famosi da tutto il mondo. Il gameplay diventa più ricco che mai. Sono stati introdotti nei codici di gioco, dei nuovi flopper, questi arriveranno nella mappa nelle prossime settimane. Come ogni update maggiore che si rispetti, inoltre, sono stati aggiunti anche una miriade di nuovi cosmetici a tema. Ve ne parleremo nel dettaglio non appena questi saranno disponibili nel negozio oggetti.

Il nuovo update va a correggere anche una serie di bug che da giorni stavano infastidendo gli utenti. Da oggi, problemi come quello del glider rallentato non dovrebbero più presentarsi. Ricordiamo che le novità su Fortnite non finiscono qui. Nelle prossime settimane, l’azienda rilascerà un altro importante aggiornamento che decreterà la fine della stagione. Cosa dobbiamo aspettarci? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.