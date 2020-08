I laser alla luce del giorno rilevano i detriti spaziali attorno alla Terra

Una tecnica più precisa e versatile per rilevare i detriti spaziali è stata delineata dai ricercatori dell’Accademia delle scienze austriaca, in modo che le devastanti collisioni spaziali rimangano saldamente nella provincia della fantascienza. Al momento, le poche stazioni di rilevamento laser di detriti spaziali nel mondo sono principalmente efficaci per poche ore al giorno, intorno al crepuscolo, proprio quando è buio nelle stazioni di rilevamento satellitare in tutto il mondo e mentre i detriti nello spazio sono ancora illuminati dal sole.

Ma il team austriaco ha affermato di aver sperimentato un modo per “visualizzare i bersagli dei detriti spaziali alla luce del giorno”, che potrebbe espandere notevolmente il tempo di osservazione potenziale per i ricercatori di tutto il mondo per visualizzare e mappare con precisione le traiettorie di ogni pezzo di detriti spaziali.

Il laser di giorno per scoprire i detriti spaziali

Mentre l’uso del raggio laser per rilevare corpi in orbita è comune per i satelliti, è una prospettiva più complicata per tracciare i detriti, in parte perché un oggetto scartato nello spazio, come un vecchio corpo a razzo, tende a non essere dotato di riflettori che aiutano a far tornare la luce indietro alle stazioni di ricerca sulla Terra.

“L’obiettivo deve essere illuminato dalla luce solare e non può essere nell’ombra della Terra”, ha detto Steindorfer, uno scienzato dello studio.

Con così tante interferenze dalla luce solare intensa, è incredibilmente difficile per le stazioni di localizzazione dei detriti spaziali vedere visivamente l’oggetto e raccogliere la luce che si riflette da un oggetto celeste altrimenti scuro. Tali vincoli hanno dato ai ricercatori una finestra molto stretta per rilevare i detriti spaziali.

Steindorfer e il suo team hanno dichiarato di aver trovato un modo per aggirare il problema. In primo luogo, lui e il suo team hanno calibrato i loro telescopi osservando stelle di diversa grandezza o luminosità, per assicurarsi che potessero vedere visivamente gli oggetti in orbita.

Successivamente gli scienziati hanno sviluppato un programma per computer in grado di rilevare gli oggetti illuminati in mezzo all’interferenza della luce diurna e calcolare il modo in cui un telescopio visivo potrebbe centrare l’oggetto nel suo campo visivo, seguendo gli oggetti a centinaia di miglia di altezza mentre attraversavano il cielo.