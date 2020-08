Windows 10, rilasciato l’aggiornamento KB4568831 che risolve vari bug

Negli ultimi mesi è stato installato sulla maggior parte dei computer e laptop l’aggiornamento Windows 10 May Update, che ha portato sicuramente miglioramenti grafici e funzionali, ma non solo. Molti utenti si sono lamentati di problemi di incompatibilità tecnica con vari driver, così come altri bug tecnici da fixare. Proprio per ciò, recentemente Microsoft ha rilasciato il nuovo aggiornamento KB4568831, facoltativo e che permette di riparare questi bug e problemi, se presenti sul proprio device. Scopriamo più nel dettaglio questa patch facoltativa.

L’aggiornamento KB4568831 di Windows 10

L’aggiornamento può essere scaricato manualmente dal proprio Windows Update, presente nella voce impostazioni, o eventualmente essere scaricato da Internet, dal sito ufficiale di Microsoft, se ancora non è arrivato sul proprio device. Esso risolve tutti i limiti di compatibilità tra i driver Nvidia, Intel e Realtek, oltre a consentire la connessione regolare con alcuni modem LTE che, con l’aggiornamento di Maggio, avevano presentato incompatibilità.

Allo stesso tempo,chi aveva avuto dei disservizi con Microsoft Defender Advanced Threat Protection, che ne impedivano il corretto utilizzo, li potrà risolvere installando questo aggiornamento, che è appunto consigliato a chiunque abbia problemi con il proprio device, mentre può essere sorvolato e non installato per chi non ha nessun bug da fixare.