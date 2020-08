Apple continua a lavorare incessantemente ai suoi sistemi operativi di ultima generazione. Nelle scorse ore, a sorpresa, la casa ha rilasciato la quarta beta di iOS 14 e iPadOS 14. Gli aggiornamenti, oltre ad introdurre alcune piccole novità, vanno anche a migliorare sensibilmente le prestazioni dei dispositivi. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

E’ passato più di un mese dall’annuncio ufficiale di iOS 14 e iPadOS 14. Da allora, il colosso di Cupertino ha rilasciato già 4 versioni beta per sviluppatori e alcune beta pubbliche. Pare che l’azienda non sia ancora convinta al 100% su alcune feature. Ecco quello che cambia con i nuovi aggiornamenti.

Apple: iOS 14 riporta il 3D Touch sui dispositivi compatibili e non solo

Come abbiamo già accennato, la nuova beta di iOS 14 per sviluppatori porta in campo una serie di piccole novità sui dispositivi. Qui di seguito andiamo ad elencarvi quelle più importanti:

Ritorno del widget relativo al meteo.

Introduzione del widget per l’app TV.

Reintroduzione delle notifiche di esposizione con nuovo menù.

Ritorno del 3D Touch sui dispositivi compatibili.

sui dispositivi compatibili. Ripristino della funzione Spotlight.

Oltre a queste introduzioni, la casa ha anche attuato diverse correzioni di bug e miglioramenti di stabilità. Il sistema, in generale, dovrebbe essere decisamente più fluido.

Al momento, tale versione di iOS 14 e iPadOS 14 risulta essere disponibile solamente per gli sviluppatori. E’ molto probabile, però, che nelle prossime ore la casa ne rilasci una aperta anche agli utenti iscritti al programma di beta testing gratuito. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.