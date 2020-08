ho. Mobile, il noto operatore virtuale di Vodafone, continua a lavorare duramente per offrire tariffe sempre più vantaggiose ai suoi utenti. Negli scorsi giorni, questo ha portato un altro ulteriore benefit ai suoi clienti. Da ora in poi, infatti, tutti potranno usufruire gratuitamente della tecnologia VoLTE. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, ho. Mobile ha deciso di dare agli utenti un motivo in più per passare alle sue tariffe. Da ora in poi, vecchi e nuovi clienti potranno utilizzare la tecnologia VoLTE in maniera gratuita. Il tutto, ovviamente, a patto che il dispositivo su cui si utilizza la scheda sia compatibile con il servizio.

ho. Mobile: offerte vantaggiose ora anche con VoLTE

Per chi non lo sapesse, la tecnologia VoLTE permette di effettuare chiamate attraverso la rete 4G LTE. I benefici sono molteplici: migliore qualità delle chiamate, integrazione Wi-Fi, e possibilità di utilizzare la connessione internet mentre si è in chiamata. Come già detto, la tecnologia viene offerta gratuitamente dall’operatore virtuale a tutti gli utenti che hanno uno smartphone compatibile. Da ora in poi, le offerte della casa diventano più convenienti che mai.

Ricordiamo che ho. Mobile propone tariffe personalizzate per ogni tipo di esigenza. Di spicco la tariffa rivolta a utenti Kena Mobile, Iliad e alcuni operatori virtuali che offre minuti illimitati, messaggi illimitati e 70 GB di traffico dati 4G a soli 5,99 euro al mese (attivazione e SIM solo 0,99 euro). Come risponderà la concorrenza? Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.