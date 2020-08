Le microonde non sono affatto positive e salutari, per la scienza

Le microonde è una tecnologia di riscaldamento moderna e tra le più apprezzate sicuramente all’interno dell’abitazione. Questo perché, rispetto agli altri metodi classici, le microonde riscaldano molto più rapidamente e velocemente. Ora, la scienza ha dimostrato che le microonde non sono positive come tecnologia, anche se stai solo scaldando una tazza d’acqua. La ricerca, che è stata pubblicata sulla rivista AIP Advances, esamina il modo in cui i microonde riscaldano i recipienti di liquido. Rispetto ad altri metodi di riscaldamento, il forno a microonde è un’alternativa poco consona, nonostante sia più veloce.

L’aspetto negativo delle microonde

Quando riscaldi l’acqua su un piano cottura, ad esempio, viene riscaldata per convezione. L’acqua calda dal fondo della tazza o del bollitore si sposta verso l’alto, facendo circolare l’acqua e producendo un liquido che viene riscaldato uniformemente quando lo si rimuove dalla fonte di calore. Come spiegano i ricercatori, le cose sono molto diverse nel microonde, dove il vetro stesso si riscalda, aumentando la temperatura dell’acqua non solo dal fondo ma anche da tutti i lati. Poiché questo metodo di riscaldamento non provoca la circolazione dell’acqua all’interno del vetro, l’acqua vicino alla parte superiore del vetro è quasi sempre molto più calda dell’acqua sul fondo.

Ma si può fare qualcosa per risolvere questo problema? La risposta è apparentemente sì, poiché i ricercatori hanno sviluppato un bicchiere che aiuta i liquidi a riscaldarsi più uniformemente nel microonde. Hanno usato una sottile placcatura d’argento sul bordo del vetro che impedisce attivamente il surriscaldamento della parte superiore dell’acqua. Ciò consente all’acqua di riscaldarsi per convezione, in modo analogo a quello che fa su un piano cottura.

La placcatura d’argento deve essere perfettamente applicata per evitare le insidie ​​del metallo in un forno a microonde, ma gli scienziati sembrano averlo capito. “Dopo aver progettato con cura la struttura in metallo della dimensione appropriata, il bordo in metallo, che è soggetto all’accensione, si trova con un’intensità di campo debole, dove può completamente evitare l’accensione, quindi è ancora sicuro”, Baoqing Zeng, coautore di lo studio, ha detto in una dichiarazione.