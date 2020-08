Dopo averne parlato a lungo nelle scorse settimane, il momento è finalmente arrivato. Apple ha da poche ore presentato ufficialmente un nuovo modello di iMac con display da 27 pollici. Nessun cambiamento estetico, ma una marea di novità all’interno. Un vera e propria macchina da guerra pronta a soddisfare i più pignoli. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

La casa della mela morsicata ha appena presentato quello che potrebbe essere l’ultimo iMac con processore Intel Core. Nonostante non sia ancora arrivato in campo un nuovo design, la nuova macchina è comunque in grado di sorprendere tutti grazie ad alcune interessanti chicche. Ecco di cosa parliamo.

Apple iMac 27”: molto di più allo stesso prezzo di sempre

Il punto di forza dei nuovi iMac 27” è il processore. Questi, infatti, montano i performanti Intel Core di decima generazione fino a 10 core. Le prestazioni, rispetto alla generazione precedente, sono fino al 65% migliori. La macchina diventa un ottimo alleato di grafici e di editor grazie alla GPU AMD di ultima generazione (Radeon Pro serie 5000). Anche il display Retina 5K migliora, ora supporta la tecnologia TrueTone e si può configurare con L’innovativo vetro nanotexture. Upgrade importante anche per la fotocamera, che ora gira video a 1080p, e per il microfono.

Tutti i nuovi iMac da 27 pollici, partono con una memoria interna doppia rispetto al passato. Le SSD offrono prestazioni ultra. Il costo per la variante base con SSD da 256 GB e processore Intel Core i5 a 6 core è di 2199,00 euro. Tutte le varianti possono già essere ordinate online con consegna nei prossimi giorni. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.