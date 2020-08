Lo stesso calcio che compone i nostri denti e le nostre ossa ha avuto origine dai momenti finali delle stelle morenti. Un articolo pubblicato su The Astrophysical Journal è emerso con nuove intuizioni dirette sulla vera natura dei rari eventi che si pensa producano metà del calcio nel nostro universo, incluso il calcio nei nostri stessi corpi umani: supernove ricche di calcio.

Gli astrofisici hanno a lungo lottato per studiare queste rare esplosioni stellari. Ma nell’aprile 2019, un astronomo dilettante di nome Joel Shepherd ha notato un’esplosione luminosa, che è stata poi soprannominata SN 2019ehk, mentre osservava le stelle a Seattle. Shepherd ha riferito la scoperta alla comunità astronomica che ha scoperto che quel punto luminoso era in realtà una supernova avvenuta in Messier 100 (M100), una galassia a spirale situata a 55 milioni di anni luce dalla terra. Gli scienziati sono stati in grado di osservare la supernova già 10 ore dopo l’esplosione.

Secondo l’articolo, SN 2019ehk ha emesso la maggior quantità di calcio mai osservata in un evento astrofisico. Wynn Jacobson-Galan, uno studente laureato del Nord-Ovest del primo anno che ha guidato lo studio, ha spiegato a Salon che SN 2019ehk è solo una delle “supernove ricche di calcio che è responsabile del contributo a quella frazione universale di calcio”. “Si ritiene che le supernove ricche di calcio in generale producano metà del calcio nel nostro universo”, ha riferito Jacobson-Galan. “Sono rari, relativi ad altri tipi di esplosioni stellari, ma in realtà queste supernove si verificano in tutto l’universo.”

Le supernove ricche di calcio hanno giocato un ruolo fondamentale nella creazione della vita sulla Terra

Tuttavia, solo perché questi eventi stellari sono rari non significa che abbiano meno influenza sull’universo. In realtà, è il contrario. Jacobson-Galan ha dichiarato: “Le supernove ricche di calcio (così come le esplosioni stellari in generale) sono abbastanza potenti da creare luminosità, che è paragonabile alle loro galassie ospiti, vale a dire che superano le loro galassie”. Questo è in parte il modo in cui una simile esplosione può viaggiare attraverso le galassie ed essere parte della creazione della vita qui sulla Terra.

“Quindi con un’esplosione così potente in grado di rilasciare così tanta energia, le supernove possono espellere il calcio a velocità tremende (paragonabili alla velocità della luce) nello spazio, e nel tempo il calcio verrà riciclato per creare nuove stelle, pianeti, ecc.”, ha detto Jacobson-Galan. “Inoltre, più supernove ricche di calcio possono verificarsi nella stessa galassia, quindi per un lungo periodo di tempo, con un numero sufficiente di esplosioni, la galassia può diventare abbondante di calcio che può essere utilizzato per creare stelle. Il calcio prodotto in queste esplosioni è (ed è stato) fondamentale nella creazione del nostro pianeta e, di conseguenza, materia organica come i dinosauri e gli umani”, ha aggiunto.

Cos’è una supernova ricca di calcio e come funziona?

Le nuove scoperte hanno rivelato che una supernova ricca di calcio è una stella compatta che perde il suo strato esterno di gas mentre si avvicina alla fine della sua vita. Quando la stella muore, che si verifica attraverso un’esplosione, la sua materia si trasforma nel materiale sciolto dal guscio esterno ed emette raggi X luminosi. Una combinazione di alta pressione e temperature calde determina una fusione nucleare che crea il calcio.

Jacobson-Galan ha affermato che questa rivelazione è avvenuta grazie a come i primi scienziati hanno scoperto l’esplosione. “Non avevamo idea che questo tipo di esplosione stellare fosse in grado di produrre elevate emissioni di energia come i raggi X, quindi questo è stato un risultato ‘rivoluzionario’ in termini di studio delle origini di queste esplosioni uniche”, ha detto Jacobson-Galan. Ha aggiunto che questa ricerca sta aprendo “nuove strade di studio”.

“Abbiamo scoperto un modo completamente nuovo per studiare queste esplosioni, il che a sua volta ci ha detto che non solo producono raggi X brillanti, ma anche che probabilmente derivano dall’esplosione di una stella compatta che ha nascosto i suoi strati esterni proprio prima della morte”. “Con questa conoscenza, ora possiamo cercare nuove supernove ricche di calcio e cercare di osservare i momenti dopo l’esplosione, che ci consentiranno di capire davvero da dove provengono”, ha riferito Galan.