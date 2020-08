Una parte del sistema immunitario soppressa nei casi gravi di Covid-19 viene attualmente utilizzata, ora, in uno studio clinico contro la malattia infettiva presso l’Università del Minnesota.

Una paziente femmina di 50 anni ha ricevuto un’infusione con una terapia sperimentale contenente cellule killer, componenti innati del sistema immunitario che possono eliminare tumori o cellule infette.

Cellule killer, una nuova soluzione per combattere il covid-19

“Attaccano le cellule malate, e quando diciamo malato che in genere significa cellule maligne o infettate viralmente”, ha detto il dottor Joshua Rhein, il medico che guida il processo. Il lavoro con le cellule NK fino ad ora è stato principalmente nello sviluppo di terapie per la leucemia e altri tumori. Lo studio Covid-19 utilizza una terapia sperimentale chiamata FT516, prodotta da Fate Therapeutics ed sviluppata attraverso la ricerca.

I ricercatori hanno trascorso mesi a pianificare la sperimentazione clinica Covid-19 e ottenere l’approvazione della Food and Drug Administration degli Stati Uniti. Dato che molti casi di Covid-19 grave comportano infiammazione e una reazione eccessiva da parte del sistema immunitario, c’è preoccupazione sull’utilizzo di una terapia che rafforzi il sistema immunitario. D’altra parte, le cellule NK hanno proprietà antivirali. La ricerca in Cina ha mostrato una soppressione delle cellule NK nei pazienti gravi con Covid-19; suggerendo che non fanno parte della reazione eccessiva del sistema immunitario e potrebbero invece essere una soluzione.

I ricercatori stanno cercando pazienti che ricoverati in ospedale che hanno biomarcatori che suggeriscono il rischio per una tale reazione eccessiva del sistema immunitario, ma non l’hanno ancora sofferta. Le infusioni avvengono un paziente alla volta per monitorare i risultati, con dosi in aumento nei pazienti successivi.

Lo studio è l’ultimo di una risposta aggressiva alla pandemia di Covid-19. I ricercatori hanno lanciato i primi studi in doppio cieco, determinando in definitiva che non ha impedito l’insorgenza di Covid-19 o lo sviluppo di sintomi nelle persone esposte al virus. Il team faceva anche parte dello studio nazionale sul remdesivir, un antivirale approvato a livello federale per il trattamento dei pazienti Covid-19 ospedalizzati.