Marte, ecco una mappa del pianeta se fosse ricoperto da acqua

Come sarebbe Marte se la maggior parte della sua superficie fosse coperta d’acqua? Grazie ad un nuovo progetto rilasciato questa settimana, potremmo avere un’idea migliore. Una nuova mappa mostra come sarebbe il pianeta rosso se il 71% della sua superficie fosse coperto d’acqua, all’incirca nella stessa proporzione della Terra.

I risultati sono spettacolari: mostra due distinte masse continentali che si formano, ognuna delle quali sembrerebbe formare continenti. Mentre il lato sinistro mostra un drammatico terreno montuoso che include Olympus Mons, il lato destro sembra offrire più pianure che includono aerei come Terra Sabaea.

Marte ricoperto d’acqua come la Terra

La mappa è stata creata da Aaditya Raj Bhattarai, uno studente di ingegneria civile con sede in Nepal che attualmente studia per la sua laurea presso l’Università di Tribhuwan. “Sono [un] grande fan di Elon [Musk] e SpaceX e del loro piano per portare l’uomo su Marte, e spero di poter aiutare nella sua causa”, dice Bhattarai. “Questa è una parte del mio progetto laterale in cui calcolo il volume d’acqua necessario per rendere sostenibile la vita su Marte e le fonti necessarie per quei volumi d’acqua delle comete che arriveranno nelle vicinanze di Marte nei prossimi 100 anni”.

Terraformare Marte è una delle idee a lungo termine di Musk. La sua società di viaggi spaziali SpaceX sta attualmente sviluppando la Starship, un razzo completamente riutilizzabile alimentato da ossigeno liquido e metano. L’uso di questo carburante significa che gli esseri umani possono viaggiare su Marte, raccogliere le sue risorse e tornare a casa o addirittura avventurarsi oltre, creando una rete di carburante che salta sul pianeta lungo la strada. Musk punta a inviare i primi umani su Marte entro il 2024 e costruire una città sul pianeta entro il 2050.