Se abbiamo mai sognato di possedere una casa che sembra potrebbe essere spazzata via da una leggera folata di vento, beh, ora è la nostra occasione. La casa con due camere da letto e tre bagni conosciuta come la “casa magra” è stata immessa sul mercato a Deerfield, Illinois, per poco meno di 270.000 dollari.

E mentre questo è certamente un affare per un ampio immobile nella periferia di Chicago, la casa richiede un acquirente di mentalità aperta, visto che è estremamente stretta. Recentemente, la casa ha fatto il suo debutto su TikTok grazie all’utente eli.korn_. ha girato un video fuori dalla casa, raccogliendo più di 284.000 Mi piace in un solo giorno.

TikTok, la casa stretta dalla larghezza inesistente

Come possiamo vedere nel video, la casa, che è presumibilmente buona per un proprietario di casa che acquista per la prima volta, sembra abbastanza normale, finché non la guardiamo di lato. È allora che ci rendiamo conto che, mentre l’altezza e la lunghezza sono normali, la larghezza della casa è quasi inesistente.

La gente era perplessa e turbata dalle insolite proporzioni della casa. “Quella non è una casa che è un corridoio”, ha scherzato una persona. “Come ci vive qualcuno“, ha chiesto un altro utente. “Questo mi ha profondamente sconvolto“, ha aggiunto una terza persona.

Anche se la “casa magra” sembra che possa a malapena adattarsi a un tavolo pieghevole, le foto degli interni mostrano che in realtà è abbastanza spaziosa e carina! Come si dice mai giudicare il libro da una copertina.