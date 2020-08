Otto mesi fa, il nuovo coronavirus era sconosciuto. Ma per alcune delle nostre cellule immunitarie, il virus era già qualcosa di un nemico familiare. Una raffica di studi recenti ha rivelato che una grande percentuale della popolazione potrebbe avere cellule T che riconoscono il nuovo coronavirus nonostante non lo abbiano mai incontrato prima.

Questi linfociti T, che erano in agguato nel flusso sanguigno delle persone molto prima che iniziasse la pandemia, sono molto probabilmente ritardatari da scontri passati con altri coronavirus correlati, inclusi quattro che spesso causano raffreddori comuni.

Coronavirus, il sistema immunitario lo potrebbe riconoscere

È un caso di somiglianza familiare: agli occhi del sistema immunitario, i germi con radici comuni possono assomigliarsi, in modo tale che quando un cugino viene a chiamare, il corpo può già avere un sentore delle sue intenzioni. La presenza di queste cellule T ha incuriosito gli esperti, che hanno affermato che era troppo presto per dire se le cellule avrebbero svolto un ruolo utile, dannoso o del tutto trascurabile nella lotta mondiale contro l’attuale coronavirus.

Tuttavia se queste cosiddette cellule T cross-reattive esercitassero anche una modesta influenza sulla risposta immunitaria del corpo al nuovo coronavirus, potrebbero rendere la malattia più lieve e forse in parte spiegare perché alcune persone che prendono il germe si ammalano molto, mentre altre viene inflitto solo un colpo d’occhio.

Le cellule T sono un gruppo eccezionalmente esigente. Ognuno trascorre l’intera vita in attesa di un trigger molto specifico, come un pezzo di un virus pericoloso. Una volta che l’interruttore è stato ruotato, la cellula T si clonerà in un esercito di soldati specializzati, tutti con gli obiettivi puntati sullo stesso bersaglio.

Alcuni linfociti T sono assassini microscopici, fatti su misura per inserirsi e distruggere le cellule infette; altri inducono le cellule immunitarie chiamate cellule B a produrre anticorpi che attaccano il virus.

La prima volta che un virus infetta il corpo, questa risposta è lenta; ci vogliono diversi giorni perché il sistema immunitario scelga quali cellule T sono più adatte per il lavoro da svolgere. Tuttavia gli incontri successivi in ​​genere richiedono una risposta più forte e più veloce, grazie a una forza di riserva di cellule T, chiamate cellule T della memoria, che persiste dopo che la minaccia iniziale è passata e può essere rapidamente richiamata di nuovo in azione.

Cellule T potrebbero essere un vaccino efficace

Di solito, questo processo funziona meglio quando le cellule T devono combattere lo stesso agente patogeno ancora e ancora. Tuttavia queste reclute sono più flessibili di quanto spesso si creda, ha detto Laura Su, immunologa ed esperta di cellule T presso l’Università della Pennsylvania.

Se queste cellule dovessero imbattersi in qualcosa che ha una forte somiglianza con il loro germe preferito, possono comunque essere spinte a combattere, anche se l’invasore è un nuovo arrivato. In teoria, le cellule T cross-reattive possono “proteggere quasi come un vaccino“, ha detto Smita Iyer, immunologa dell’Università della California, Davis, che sta studiando le risposte immunitarie al nuovo coronavirus nei primati.

Studi precedenti hanno dimostrato che i linfociti T cross-reattivi possono proteggere le persone da diversi ceppi del virus influenzale e forse conferire una traccia di immunità contro i virus dengue e Zika, che condividono un albero genealogico. I ricercatori sono ansiosi di capire la storia di queste cellule T, perché ciò potrebbe aiutare a rivelare chi ha maggiori probabilità di averle.

Un numero crescente di prove, compresi i dati pubblicati questa settimana su Science dal dottor Sette e dai suoi colleghi, indica i coronavirus del raffreddore comune come una potenziale fonte. Ma anche virus non correlati possono condividere caratteristiche simili, i ricercatori potrebbero non sapere mai con certezza cosa originariamente “ha guidato il loro sviluppo“, ha detto Avery August, immunologo ed esperto di cellule T alla Cornell University.

Le cellule T cross-reattive da sole probabilmente non sarebbero sufficienti per scongiurare completamente infezioni o malattie. Tuttavia potrebbero alleviare i sintomi del coronavirus nelle persone che portano queste cellule o estendere la protezione fornita da un vaccino.