Covid-19, chi soffre di cuore potrebbe morire per la paura del virus

Secondo un nuovo studio pubblicato lo scorso venerdì, i medici potrebbero aver avuto ragione a preoccuparsi che le persone con problemi cardiaci evitassero il pronto soccorso a causa del Covid-19. Fornisce la prova che le persone sono state lontane dal pronto soccorso anche con sintomi di attacco cardiaco acuto. E alcuni potrebbero essere morti come risultato.

I ricercatori del sistema Providence Heart Institute con sede nel nord-ovest degli Stati Uniti hanno esaminato i rapporti di oltre 15.000 pazienti con infarto tra il 30 dicembre e il 16 maggio di quest’anno. Hanno trovato “cambiamenti importanti” nei tassi di ospedalizzazione per infarto. I pazienti sono andati anche peggio durante la prima e la parte successiva della pandemia, hanno riferito venerdì sulla rivista medica JAMA Cardiology.

La paura del Covid-19 è pericolosa per chi soffre di cuore

I pazienti ospedalizzati per un infarto durante la pandemia tendevano ad essere più giovani di circa 1-3 anni rispetto ai pazienti prima della pandemia. Gli autori pensano che i pazienti più anziani potrebbero aver avuto una “maggiore riluttanza” a ottenere assistenza medica se avessero avuto sintomi. In genere, le persone anziane si ammalano a causa del Covid-19 e hanno i sintomi peggiori. I pazienti ricoverati in ospedale per un attacco di cuore durante la pandemia hanno trascorso meno tempo in ospedale rispetto a prima della pandemia. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che gli ospedali volevano mantenere i letti aperti nel caso in cui fossero necessari per i pazienti con Covid-19, hanno detto i ricercatori.

I pazienti avevano anche maggiori probabilità di essere rimandati a casa dall’ospedale piuttosto che inviati a un centro di riabilitazione. Ciò potrebbe essere dovuto a una preoccupazione per il rischio di essere esposti al nuovo coronavirus in quelle strutture. Questo è quindi un problema che può essere molto pericoloso per la salute delle persone, soprattutto di quelle che soffrono di problemi cardiaci, pertanto è necessario ancor più rispettare le norme per cercare di far rallentare la diffusione della pandemia.