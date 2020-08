Il noto operatore virtuale di Tim, Kena Mobile, continua ad apportare piccole modifiche alle sue tariffe. Dopo aver deciso, qualche settimana fa, di introdurre i clienti ho. Mobile tra coloro che potevano attivare la promo 5,99, ha pensato di fare un passo indietro. Cambia nuovamente la lista degli utenti che possono accedere alla strabiliante tariffa. Scopriamo tutti i dettagli.

Kena Mobile risulta essere uno degli operatori virtuali più noti sul territorio italiano. Le sue tariffe convenienti, associate alla copertura Tim, hanno fatto si che diventasse un must per moltissimi utenti. Andiamo a scoprire come cambiano alcune delle più note tariffe.

Kena Mobile 5,99: ecco cosa cambia

Kena Mobile ha deciso di apportare nuovamente delle modifiche alla tariffa 5,99. Questa, per chi non lo sapesse, offre minuti illimitati, messaggi illimitati e 70 GB di traffico dati in 4G a soli 5,99 euro al mese. Se fino a qualche giorno fa anche i clienti ho. Mobile potevano sottoscrivere la promo, ora, questi sono stati sostituiti dai clienti Fastweb. Ma non è tutto, tra qualche giorno, verrano aggiunti anche quelli provenienti da Tiscali e CoopVoce. Per i clienti ho. Mobile, al momento, risulta essere disponibile solo la promo 7,99 che offre minuti illimitati, messaggi illimitati e 50 GB di traffico dati in 4G a soli 7,99 euro al mese.

Ricordiamo che in questo periodo Kena sta attuando un’interessante offerta sulle sue tariffe. Chi ne sottoscrive una, infatti, ha anche diritto a 30 GB di traffico dati 4G gratis per un mese. Considerando che la casa non ha comunicato una data di fine promo, vi consigliamo di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote.