Qualcomm potrebbe annunciare più varianti del suo prossimo chipset di punta, secondo Digital Chat Station. Il leaker riferisce che i dirigenti di Oppo hanno parlato di varianti “Lite” del processore in arrivo durante un recente incontro. Dicono che quegli stessi dirigenti potrebbero aver menzionato anche lo Snapdragon 860.

“Se non ho sentito male, lo Snapdragon 860 è stato discusso durante l’evento di comunicazione di Oppo”, ha detto Digital Chat Station in un tweet. “La serie Snapdragon 875 potrebbe anche avere versioni “Lite”.”

Digital Chat Station menziona due dirigenti di Oppo, Liu Bo e Li Zi Gui, che erano presenti all’incontro. Più interessante, era presente anche il CEO di OnePlus Liu Zuohu – o Pete Lau, come lo conosciamo qui in occidente. Per chi non lo sapesse, la cinese BBK Electronics possiede entrambi i marchi.

C’è molto di cui parlare in questo singolo tweet. Il pezzo più semplice qui si riferisce allo Snapdragon 875. Un problema significativo con l’attuale silicio di punta di Qualcomm è che è costoso per i produttori di dispositivi includere i loro telefoni poiché il chip non dispone di un modem integrato. Se vogliono includere l’855 nei loro telefoni, aziende come OnePlus devono aggiungere il modem X55 compatibile con il 5G di Qualcomm, facendo in modo che i suoi telefoni costino di più. Se il rapporto è accurato, varianti più convenienti dell’875 potrebbero aiutare in parte ad aggirare questo problema.

Il mistero dello Snapdragon 860

Meno semplice è la menzione dello Snapdragon 860. Non conosciamo il contesto in cui i dirigenti di Lau e Oppo hanno discusso del chip. Siti web come Gizmochina hanno interpretato la frase come prova che Qualcomm potrebbe annunciare un chipset 860, ma ci sono un paio di ragioni che non sembrano probabili.

Se Qualcomm si attiene alla sua consueta cadenza di rilascio, annuncerà il suo prossimo chip di punta alla fine dell’anno. Ciò non lascia molto tempo all’azienda per lanciare un’altra variante dell’865, in particolare se prevede di rilasciare versioni “Lite” dello Snapdragon 875. Senza specifiche, è anche difficile dire come l’860 differirebbe dall’865 Il numero di modello suggerisce che l’860 sarebbe una versione più economica dell’865, ma Qualcomm offre già il 765G come alternativa al suo chip top di gamma.

Come al solito, prendete quanto riportato con le proverbiali pinze. Digital Chat Station ha una discreta esperienza. Hanno condiviso alcune informazioni credibili in passato, ma hanno anche sbagliato. Meno di qualsiasi specifica, ciò che probabilmente vale la pena prendere da questo rapporto è che sembra che Qualcomm stia reagendo alle carenze dell’865. Per quello che vale, Qualcomm ha scelto di non commentare il rapporto.