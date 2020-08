La casa di Mark Zuckerberg sta continuando a lavorare su nuove feature di WhatsApp. Dopo essersi concentrata, nelle scorse settimane, sopratutto sulla versione Android dell’app. Oggi, arrivano buone notizie per tutti gli utenti iOS. Una nuova versione del social, attualmente in fase di test, porterà in campo due importanti funzioni. Scopriamo insieme di che si tratta.

A confermare l’arrivo delle due nuove feature, i colleghi di WABetaInfo. Molto presto, gli utenti iOS avranno la possibilità di personalizzare gli sfondi delle singole chat. Ma non solo, in arrivo anche una funzione in grado di avvisare gli utenti in merito alla sicurezza delle conversazioni. Ecco quello che sappiamo a riguardo.

WhatsApp: ecco come funziona il Multiwallpaper

Multiwallpaper è la funzione che permetterà agli utenti di rendere le chat uniche. Grazie ad essa, infatti, si potrà impostare uno sfondo diverso per ogni tipo di conversazione. Tutto ciò che gli utenti dovranno fare è recarsi nell’apposita sezione “personalizzazione” che comparirà in tutti i profili. Ricordiamo, inoltre, che questa non sarà l’unica introduzione volta alla personalizzazione dell’app. In futuro, nuove feature renderanno l’esperienza utente ancora più frizzante. Come abbiamo già detto, oltre al Multiwallpaper, arriverà anche una funzione volta alla sicurezza degli utenti. E’ attualmente in fase di test, un particolare messaggio di avviso che va ad informare gli utenti della crittografia end-to-end delle chat. In questo modo, gli utenti saranno consapevoli al 100% della sicurezza delle loro conversazioni.

La versione di WhatsApp contenente queste novità risulta essere ancora in sviluppo. Il rilascio al pubblico è previsto per le prossime settimane. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.