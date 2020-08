La casa della mela morsicata, Apple, sta preparando tutto a puntino per il lancio dei suoi prodotti autunnali (iPhone, iPad e Apple Watch). Nelle scorse ore, è trapelata online la foto di quella che sembra essere la batteria dei nuovi smartwatch dell’azienda. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, pare che manchi poco al debutto dei nuovi Apple Watch Series 6. La foto apparsa online nelle scorse ore mostra una particolare batteria per indossabili della mela morsicata. A pubblicarla, un noto leaker su Twitter. Ci sono pochi dubbi sul fatto che si tratti di quella che vedremo sui nuovi smartwatch. Quali saranno le sue caratteristiche?

Apple Watch Series 6: autonomia migliorata grazie alla nuova batteria?

La batteria comparsa online non è mai stata vista su nessun prodotto della mela morsicata. Si tratta specificamente di un componente da indossabili. In teoria, questa potrebbe appartenere anche ad un nuovo case di ricarica per gli AirPods. La certificazione dell’autorità coreana, però, la classifica come prodotto fitness. Ci sono pochi dubbi, quindi, sul fatto che si tratterà della batteria che vedremo sui nuovi smartwatch. Il nome in codice con cui è stata registrata è A2327, la capacità è di 303,8 mAh. Al momento non sappiamo se questa migliorerà l’autonomia dei dispositivi.

Ricordiamo che Apple Watch Series 6 porterà in campo una marea di novità. Si parla di un sensore in grado di monitorare i livelli di ossigeno nel sangue e dell’arrivo della tanto attesa feature di monitoraggio del sonno. Il debutto di tutte le varianti è previsto per il prossimo autunno. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.