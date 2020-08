Huawei vuole diffondere il proprio sistema operativo HarmonyOS

E’ passato molto tempo ormai da quanto Trump ha vietato ufficialmente ai nuovi modelli di smartphone Huawei di avere il sistema operativo statunitense Android e tutti i suoi servizi collegati. Questo è sicuramente solo uno dei tanti elementi di “guerra fredda” tra la Cina e gli Stati Uniti. Per risolvere tale situazione, l’azienda cinese ha deciso di lanciare sui device un nuovo sistema operativo proprietario, ovvero HarmonyOS, che presenta ottime funzionalità e fluidità, oltre a garantire tutti i servizi ed applicazioni classiche per gli utenti. Lo store, infatti, è sempre aggiornato ed ampliato sempre più di nuove app.

Huawei e la diffusione di HarmonyOS

Molti pensano che tale situazione è temporanea, per evitare di perdere vendite dei propri device e aspettare chiarimenti e riappacificazioni con gli Stati Uniti. Ebbene, per Huawei non è così. Come dichiarato recentemente dal CEO di Huawei Consumer Business Group Yu Chengdong, l’obiettivo è di diffondere sempre più HarmonyOS, ampliandolo in tutto il mondo e su sempre più device. Lo scopo della società è quindi proprio quello di scalzare il ruolo primario che possiede Google con il suo sistema operativo Android.

Un primo passo di ciò viene dimostrato già dal fatto che i nuovi smartwatch di Huawei sfrutteranno come sistema operativo HarmonyOS e non altri. Non resta che attendere sviluppi futuri di ciò e se realmente l’SO di Huawei ha le potenzialità per diventare il più diffuso al mondo.