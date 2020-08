Wiko View4 Lite, lo smartphone economico dall’ottima scheda tecnica

Gli smartphone sono diventati ormai elementi indispensabili per ogni persona, di qualsiasi fascia d’età, visto che con Internet si può fare praticamente di tutto, dalle semplici operazioni quotidiane fino a lavorarci ed effettuare movimenti finanziari. Non tutti però hanno un budget elevato per permettersi smartphone di media-alta fascia, pertanto alcune aziende puntano su device con prezzi sui 100 euro, proprio come il nuovo dispositivo Wiko View4 Lite, che nonostante ciò, presenta delle specifiche tecniche molto interessanti e che assicurano un’ottimo utilizzo nella giornata.

La scheda tecnica del Wiko View4 Lite

Lo smartphone presenta un ampio display IPS LCD da 6,52 pollici a 269 ppi, con una risoluzione di 720 x 1600 pixel. Il comparto hardware si compone del buon processore MediaTek Helio A25, che assicura un buon utilizzo se non sovraccaricato eccessivamente, e supportato da 2GB di RAM e da 32GB di memoria interna, espandibile ovviamente tramite apposita micro sd.

Il comparto fotografico è molto buono per essere uno smartphone di bassa fascia, con ben tre sensori posteriori, rispettivamente da 13, 5 e 2 megapixel, ed uno singolo anteriore da 5 mp. Punto forte del device è sicuramente la batteria, con un’ottima capienza di 4000 mAh, che assicura ampia durata giornaliera.

Altre caratteristiche tecniche è il sistema operativo Android 10, la presenza del jack audio da 3,5 mm, il Bluetooth, Wi-Fi, GPS, e la mancanza, purtroppo, della tecnologia NFC. Il Wiko View4 Lite è acquistabile sui 100 euro nelle tre colorazioni Deep Blue, Deep Gold o Deep Green.