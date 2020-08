Molte persone nei paesi più colpiti dalla pandemia di coronavirus stanno lottando per evitare il contatto con gli altri e rimanere a casa. Ma la distanza sociale non è un concetto nuovo nel mondo naturale, dove le malattie infettive sono all’ordine del giorno. In effetti, diverse specie sociali espellono membri all’interno della propria comunità se vengono infettati da un agente patogeno.

È impegnativo perché gli individui infettivi non sono sempre “facili da vedere”, spiega Joseph Kiesecker, scienziato capo presso The Nature Conservancy. Tuttavia, attraverso sensi specializzati, gli animali possono rilevare alcune malattie, a volte prima che compaiano sintomi visibili, e modificare il loro comportamento per evitare di ammalarsi. Le api mellifere e gli scimpanzé, ad esempio, possono essere spietati quando si tratta di cacciare i malati.

Le malattie batteriche che colpiscono le colonie di api mellifere, come la peste americana, sono larve di api particolarmente devastanti. Le larve infette emettono alcune sostanze chimiche di cui le api più anziane possono sentirne l’odore, come l’acido oleico e il β-ocimene, un feromone delle api . Una volta identificate, le api allontaneranno questi membri malati dall’alveare.

Poiché questo adattamento evolutivo salvaguarda la salute di una colonia, apicoltori e ricercatori si sono selezionati selettivamente per questo comportamento per decenni. Queste api più “igieniche” ora ronzano negli Stati Uniti.

Gli animali non sono poi così diversi dall’uomo

Nel 1966, mentre studiava gli scimpanzé nel Gombe Stream National Park, in Tanzania, Jane Goodall osservò uno scimpanzé di nome McGregor che aveva contratto la poliomielite, causato da un virus altamente contagioso.

I suoi compagni di scimpanzé lo attaccarono e lo scacciarono dalla truppa. In un caso, lo scimpanzé parzialmente paralizzato si avvicinò agli scimpanzé che stavano pulendo un albero; affamato di contatti sociali, allungò una mano in segno di saluto, ma gli altri si allontanarono senza voltarsi indietro. “Per due minuti interi McGregor rimase immobile, fissandoli”, osserva Goodall nel suo libro del 1971 In the Shadow of Man. “Non è poi così diverso da come alcune società reagiscono oggi a una simile tragedia”, disse al quotidiano Sun Sentinel nel 1985.

Goodall ha registrato altri casi di scimpanzé ostracizzati e colpiti dalla poliomielite durante la sua ricerca, anche se ha notato che in alcuni casi, le specie infette sono state infine accolte di nuovo nel gruppo. Come gli esseri umani, gli scimpanzé sono creature visive e alcune ricerche suggeriscono che lo stigma iniziale verso gli scimpanzé infettati dalla poliomielite può essere guidato dalla paura e dal disgusto del loro deturpamento, che è esso stesso parte della strategia per evitare di contrarre la malattia che causa tali deformazioni.

Rilevamento degli odori

Non tutti gli animali sono così aggressivi nei confronti dei loro vicini malati; a volte è semplice come evitare coloro che potrebbero infettarti. Prima che Kiesecker iniziasse a studiare i girini di rana toro americana alla fine degli anni ’90, i modelli che prevedevano la diffusione della malattia all’interno di gruppi di animali selvatici presumevano che il contatto con individui infetti fosse casuale.

Ogni membro della popolazione, pensavano, aveva la stessa probabilità di prendere il virus. “Ma è chiaro che gli animali sono più intelligenti”, afferma Kiesecker. Nei suoi esperimenti, Kiesecker ha scoperto che i girini non solo potevano rilevare un’infezione mortale di lievito in altri girini, ma i membri sani evitavano attivamente quelli che erano malati. Proprio come le api mellifere, i girini si affidano a segnali chimici per determinare chi è malato o no.

Anche le aragoste caraibiche evitano i membri malati della loro comunità, ben prima che diventino contagiosi. Normalmente occorrono circa otto settimane affinché le aragoste infettate dal virus mortale Panulirus argus mininuceovirus diventino contagiose. Normalmente animali sociali, le aragoste hanno iniziato a evitare i malati già quattro settimane dopo l’infezione, una volta che le aragoste hanno potuto sentire l’odore di alcune sostanze chimiche rilasciate da individui malati.

Scegliere il partner giusto

Quando si tratta di accoppiamento, molte specie sono esigenti nella scelta di un compagno sano. Le femmine di topo domestico, ad esempio, possono determinare se i potenziali partner sono infettati da una malattia attraverso un buon odore. Se il topo femmina sente l’odore di un’infezione parassitaria nelle urine del maschio, probabilmente si sposterà verso altri compagni più sani, secondo i ricercatori dell’Università dell’Ontario occidentale .

I pesci guppy maschi affrontano un esame simile da parte di potenziali compagne. Le femmine travolgenti preferiscono partner privi di parassiti: una combinazione di indizi visivi di infezione, come pinne serrate e pallore, e alcune sostanze chimiche rilasciate dalla pelle infetta allontanano i maschi malati.

Nel complesso, è importante notare che, a differenza di noi, gli animali non si rendono conto che “se restano a casa, potrebbero effettivamente ridurre la velocità di trasmissione”, spiega Kiesecker. “Come esseri umani, abbiamo questa capacità. È una grande differenza.”