Lo scorso giugno, Apple ha svelato i suoi sistemi operativi di ultima generazione. Dopo l’arrivo delle prime beta pubbliche di iOS e iPadOS, la casa di Cupertino ha deciso di accontentare anche gli utenti Mac. Nelle scorse ore, infatti, questa ha rilasciato ufficialmente la prima beta pubblica di macOS Big Sur. Ecco come fare per scaricarla.

Possiamo dire che Apple si è data davvero da fare quest’anno con i suoi sistemi operativi. Il nuovo macOS va ad assottigliare sempre di più le differenze tra dispositivi mobili e fissi. Inoltre, una serie di novità rendono l’esperienza utente decisamente più piacevole. Scopriamo come provare in anteprima l’update.

Apple: macOS Big Sur disponibile al download per gli iscritti al programma di beta testing

Come vi abbiamo appena accennato, sono davvero tante le novità in arrivo sui Mac con il nuovo macOS Big Sur. La casa ha deciso di rinnovare lo stile dell’intero sistema per renderlo più uniforme con iOS. E’ stato introdotto il tanto amato centro di controllo e, inoltre, è stato completamente rinnovato il browser Safari. Queste, ovviamente, sono solo alcune delle interessanti feature che arriveranno con la versione definitiva del sistema. Chi non riesce ad aspettare, però, può testarle con la prima beta di macOS Big Sur. Come si scarica?

Il procedimento risulta essere molto semplice. Tutto ciò che bisogna fare, infatti, è iscriversi al programma di beta testing gratuito sul sito ufficiale Apple. Da lì, bisognerà seguire la procedura guidata che, in pochi minuti, vi permetterà di avere la versione beta del sistema operativo sul vostro dispositivo. Ricordiamo che è sempre consigliato scaricare l’update su un prodotto di utilizzo secondario. Le beta, in quanto tali, possono sempre causare errori. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.