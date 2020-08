Covid-19, ecco tre sintomi che possono verificarsi non molto conosciuti

È stato dimostrato che i sintomi del coronavirus appaiono in molte forme diverse. Mentre la tosse e la febbre sono alcuni dei segni più riconosciuti di Covid-19, il virus può anche causare sintomi che potresti non aspettarti. I sintomi del coronavirus sono elencati dal SSN come febbre alta, difficoltà respiratorie anche gravi, una nuova tosse continua e una perdita o un cambiamento del senso dell’olfatto o del gusto. Ma l’elenco dei sintomi non finisce qui.

Il Covid-19 è stato anche collegato ad altri sintomi, alcuni che potresti non aspettarti. I sintomi insoliti del coronavirus sono elencati dalla Mayo Clinic, inclusi problemi agli occhi, confusione e sintomi gastrointestinali. Scopriamo meglio questi nuovi sintomi, rari ma che possono comunque presentarsi.

3 nuovi sintomi del Covid-19

Il virus può causare problemi agli occhi come ingrossamento, vasi sanguigni rossi, palpebre gonfie, irrigazione eccessiva e aumento delle secrezioni, avverte la Mayo Clinic. Essa aggiunge: “L’infezione potrebbe anche causare sensibilità alla luce e irritazione. Questi sintomi sono più comuni nelle persone con infezioni gravi.”

La confusione è anche un segno a cui prestare attenzione, secondo la clinica. Essa appare solitamente assieme alla situazione di malessere generale, fisico e mentale, che può prolungarsi anche per molto tempo. “È stato anche segnalato che COVID-19 causa confusione nelle persone anziane, specialmente in quelle con infezioni gravi.”

I sintomi gastrointestinali influenzano il tratto gastrointestinale, il tratto dalla bocca all’ano, compresi tutti gli organi dell’apparato digerente. La clinica afferma: “Il coronavirus potrebbe causare lievi sintomi gastrointestinali, tra cui perdita di appetito, nausea, vomito e diarrea. Questi sintomi potrebbero durare solo un giorno ma anche più giorni. Alcune persone con infezione da Covid-19 hanno diarrea e nausea prima di sviluppare febbre e sintomi respiratori”.