Il prossimo 3 settembre, Iliad presenterà i suoi dati finanziari aggiornati al 30 giugno 2020. Si scoprirà, finalmente, se l’azienda è riuscita a superare i 6 milioni di utenti attivi in Italia. Ricordiamo, infatti, che l’ultimo aggiornamento ufficiale si era fermato “solo” a quota 5,8 milioni. Tra le tante cose, la casa potrebbe rivelare nuove informazioni in merito alle sue tariffe di rete fissa. Arrivo imminente sul mercato?

Qualche settimana fa, il noto operatore francese Iliad ha confermato ufficialmente l’inizio di una partnership con Open Fiber per il lancio delle offerte di rete fissa sul territorio italiano. Al momento, l’azienda non ha proferito nessuna parola in merito alle possibili tariffe che proporrà. Che qualcosa verrà detta il prossimo 3 settembre?

Iliad: le tariffe di rete fissa punteranno a far risparmiare gli utenti

Nonostante l’azienda non abbia ancora confermato nulla, si può già iniziare ad immaginare quelle che saranno le offerte di rete fissa dell’operatore. Come successo in Francia, Iliad potrebbe proporre una serie di pacchetti all inclusive contenenti sia servizi di rete fissa che di rete mobile ad un prezzo scontato. Ovviamente, non mancheranno neanche le tariffe singole (anche se più svantaggiose). Ricordiamo che l’azienda sta lavorando duramente per rendere la sua rete più solida che mai. Si prospetta che nei prossimi mesi, i miglioramenti saranno consistenti.

Al momento non possiamo azzardare nulla in merito ai prezzi delle tariffe. Per quelli bisognerà attendere una conferma ufficiale da parte della casa. Open Fiber ha confermato che la sua rete garantirà prestazioni super elevate. Sarà davvero così? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.