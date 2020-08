Marte, tutti alla ricerca di prove di vita extraterrestre sul pianeta rosso

In questo periodo si stanno preparando e svolgendo numerose operazioni di ricerca su Marte, per scoprire se è abitabile e se c'è vita aliena

Guarda il cielo in questo momento e in una notte senza nuvole vedrai Marte, splendente di rosso tra mezzanotte e l’alba. È il periodo dell’anno perfetto per gli astronomi e questa estate la febbre di Marte è nell’aria. L’ultimo mese ha visto numerosi lanci per portare orbitatori, rover e persino un elicottero sul pianeta rosso durante una “finestra di avvicinamento più vicino” tra la Terra ed il pianeta rosso che si verifica ogni 26 mesi.

È in corso una nuova corsa allo spazio tra un’improbabile schiera di nazioni per svelare i misteri del pianeta. Se tutto andrà secondo i piani, ci sarà un altro periodo di eccitazione all’inizio del 2021, quando queste missioni raggiungeranno il loro obiettivo e inizieranno a inviare dati a casa.

Alla scoperta di Marte

Le ricerche sul pianeta rosso si susseguono da anni ed anni, per cercare di capire in primis la struttura di Marte, se quindi è possibile abitarci in un remoto futuro e se sono attualmente presenti forme di vita extraterrestre. La ricerca della vita aliena affascina centinaia di milioni di persone e scienziati, curiosi di sapere se esiste vita al di fuori di quella presenta sulla Terra.

Per ora, a parte scoperte geofisiche, non è stato scoperto ancora nulla in merito, ma la speranza è che, con l’intensificarsi delle spedizioni delle Nazioni, che si “scontrano” anche tra di loro, si riuscirà a scoprire aspetti nuovi e realmente interessanti riguardanti Marte e l’eventuale presenza di vita sul pianeta rosso, che porterebbe a dei risvolti futuri tutti da scoprire.