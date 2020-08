OnePlus sembra destinato a portare una delle più grandi omissioni sul suo smartphone con il lancio di Android 11, che finalmente combina artisti del calibro di Google, Huawei, Samsung e Motorola.

OxygenOS di OnePlus, che è una versione molto sottilmente ottimizzata di Android, ha una serie di miglioramenti sulla versione progettata da Google del sistema operativo progettato da Google che troveremo su Pixel, Nokia e smartphone Motorola.

OnePlus lancia il suo nuovo sistema operativo simile ad Android 11

È spesso più veloce, consente di sollevare il ricevitore per rispondere alle chiamate, capovolgere per disattivare l’audio, supporto per pacchetti di icone personalizzabili e una parte nascosta dell’App Drawer per qualsiasi icona che si preferisce non visualizzare.

Nonostante tutto ciò, gli smartphone OnePlus non hanno mai supportato i display sempre attivi, nonostante la funzionalità sia standard sulla stragrande maggioranza degli smartphone Android nella stessa fascia di prezzo.

Per fortuna, potrebbe finalmente cambiare. OnePlus ha iniziato a presentare il prossimo importante aggiornamento al suo software OxygenOS, soprannominato OxygenOS 11, lanciato nel prossimo mese.

Il CEO di OnePlus, Pete Lau, ha suscitato interesse per la revisione del sistema operativo twittando un’immagine che sembra mostrare un nuovo quadrante colorato di orologio sempre acceso con la didascalia “11 in mostra”. Se il gioco di parole è sul naso come sperano i fan, il messaggio è chiaro: dopo anni di richieste da parte dei fan, OnePlus sta finalmente seguendo le orme di Samsung, Motorola, Huawei, LG e la linea Pixel di Google. e portando un display sempre attivo ai dispositivi OnePlus.