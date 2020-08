Come molti di voi già sapranno, qualche giorno fa, il presidente degli Stati Uniti Trump ha firmato l’ordine esecutivo che porterà al ban definitivo di TikTok all’interno del paese. Da allora, il futuro del noto social cinese risulta essere incerto. Una possibile acquisizione da parte di una casa americana potrebbe essere annunciata nei prossimi giorni. Tra i nomi comprare anche quello di Twitter.

Ebbene sì, sembrano essere numerose le aziende ad essere interessate al social dei mini video. Stando a quanto dichiarato nelle scorse ore dal Wall Street Journal, Twitter sarebbe in trattativa con l’azienda ByteDance per un’eventuale integrazione di TikTok. Quali sono i piani della casa?

Twitter: i mini video di TikTok arriveranno sul social dell’uccellino?

La casa di Twitter è sempre stata propensa all’idea di introdurre feature stile TikTok all’interno del suo social. Ora che si è presentata la possibilità, non poteva di certo tirarsi indietro. Stando a quanto emerso nelle scorse ore, l’azienda starebbe valutando una possibile acquisizione di TikTok. Le trattative sono iniziate nelle scorse ore. Al momento, non sappiamo quali sono le intenzioni della casa in merito.

Nonostante Twitter sia interessata a TikTok, è alquanto improbabile che questa riuscirà a portare a termine l’affare. Ultime voci trapelate online, infatti, vedono Microsoft come casa più gettonata per l’acquisizione dell’app cinese. In tanti si chiedono quale sarà il futuro del social dei mini video. Nei prossimi giorni scopriremo finalmente la verità. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.