Dopo aver incluso gli utenti Kena tra i beneficiari della promo 5,99, ho. Mobile ha deciso di cambiare idea. Nelle scorse ore, l’operatore virtuale ha messo in campo una nuova promozione fatta a posta per coloro che vogliono passare da Kena Mobile. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Pare che l’attacco tra ho. Mobile e Kena sia cessato. I due operatori telefonici si sono fatti la guerra per qualche settimana prima di calmarsi definitivamente. Ad oggi, entrambi propongono un’offerta intermedia per coloro che decidono di passare all’avversario. Ecco cosa include la nuova promo di ho.

ho. Mobile 8,99: la nuova tariffa per i clienti Kena Mobile

Da qualche ora, gli utenti Kena non possono più attivare la promozione 5,99 dell’operatore virtuale di Vodafone. Questo, perché ha deciso di portare in campo una nuova offerta, la 8,99. La tariffa comprende minuti illimitati, messaggi illimitati e 50 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps. Il costo mensile da sostenere è di 8,99 euro. Come potete vedere, si tratta di una promozione meno accattivante rispetto a quella proposta qualche settimana fa. Come mai l’azienda ha deciso di cambiare i suoi piani?

La promozione 8,99 risulta essere attivabile dai clienti Kena e da alcuni operatori virtuali. Il costo di attivazione e della SIM è di 9,99 euro. Al momento, la casa non ha comunicato una data di termine della tariffa, di conseguenza, i termini potrebbero cambiare da un momento all’altro. Un nuovo attacco tra ho. Mobile e Kena Mobile arriverà nei prossimi giorni? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.