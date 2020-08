Grandissima offerta attivata su TomTop, uno dei più importanti siti e-commerce cinesi, relativa ad uno smartwatch super economico, è possibile spendere anche meno di 10 euro per un modello con display a colori pieno zeppo di funzioni.

Come sempre accade in occasioni di questo tipo, il terminale scontato non presenta una marca in particolare, è il classico cinesone con un’estetica molto simile ad altri modelli attualmente in commercio, ma alo stesso tempo in grado di garantire funzionalità abbastanza interessanti.

TomTop: ecco l’offerta

Lo smartwatch di cui vi parliamo oggi assomiglia moltissimo a Apple Watch e Fitbit Versa 2, è caratterizzato da certificazione IP67 contro polvere e acqua, riconoscimento del battito cardiaco e della pressione del sangue, nonché naturalmente le classiche funzionalità previste dai dispositivi di questo tipo. In particolare gli utenti potranno visualizzare i passi percorsi nel corso della giornata, le calorie bruciate e la distanza complessiva, con in aggiunta il meteo e naturalmente la possibilità di visualizzare tutte le notifiche.

Il prezzo rappresenta sicuramente uno degli aspetti più positivi del prodotto in questione, è addirittura inferiore ai 10 euro, raggiungendo la cifra finale, data l’offerta lampo, di soli 9,94 euro (al posto dei 15,13 euro previsti di listino).

Il magazzino da dove verrà effettuata la spedizione è dislocato in Cina, di conseguenza sarà possibile scegliere tra una consegna molto lenta tramite le poste, con possibilità di evitare i dazi doganali, o un corriere a pagamento, molto più rapido, ma con il rischio di vedere accrescere la cifra da versare.

Per ogni altra informazione potete approfittare del prezzo basso direttamente a questo indirizzo su TomTop.