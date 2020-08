Lo stato americano del New Hampshire ha appena approvato una legislazione che consente alle auto volanti – che non esistono ancora sul mercato su scala globale – di circolare sulle sue strade.

“Non c’era niente nelle registrazioni che consenta a questo tipo di veicolo di circolare sulle strade (…). Per consentirgli di esistere nel New Hampshire, abbiamo dovuto approvare questo tipo di legislazione“, ha detto il rappresentante dello stato Sherman Packard, firmatario del progetto.

Tuttavia, la legge ora approvata non consente alle auto volanti di volare nel cielo. È inoltre vietato decollare o atterrare su strade pubbliche.

Se non nel cielo, dove voleranno?

La legge è stata approvata nel New Hampshire, il primo stato sul suolo nordamericano ad approvare una legislazione in questo senso. Tuttavia non c’è ancora alcuna offerta nel mercato automobilistico di questi veicoli volanti, nonostante un numero crescente di aziende affermi che stanno lavorando su queste auto.

Il direttore esecutivo del New Hampshire Aviation Museum ha assicurato che le ondate iniziali di auto volanti sulle strade dello stato non causeranno un’ammaccatura nel traffico, sostenendo che la legge consente ai conducenti di adattarsi. “Se stai guidando su strada, non vedrai un dispositivo insolito come un aereo venire verso di te. Finché [l’auto volante] è sulla strada, si comporterà come un’auto normale”, ha garantito.