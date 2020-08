Windows 10, emerso un grave problema per le stampanti collegate

Nonostante il grande ed ottimale funzionamento del sistema operativo di Microsoft, Windows 10, ogni tanto compaiono bug e problemi tecnici che possono limitare il normale utilizzo o anche portare a problemi di sicurezza agli utenti. Proprio riguardo ciò, è emerso un nuovo problema con le stampanti, ma questa volta si tratta di una vulnerabilità di sicurezza in grado di mettere in pericolo i dati degli utenti, specialmente se si tratta di device aziendali e quindi con dati molto importanti.

La scoperta di questo problema da non sottovalutare è da attribuire a due ricercatori di SafeBreach Labs, che hanno divulgato online l’accaduto e consigliato a tutti di aspettare la prossima patch di Microsoft, che dovrebbe risolvere questo problema.

Il problema con le stampanti per Windows 10

Il problema colpisce Windows Print Spooler, il sistema che gestisce l’input della stampa dal PC alla periferica. Con una giusta manipolazione di esso, è possibile addirittura superare le barriere difensive e prendere il controllo del computer. Ovviamente ciò è estremamente pericolo e soprattutto quando si tratta di dispositivi di imprese o grandi aziende, dove c’è un alto contenuto di dati sensibili.

Attualmente non esiste nessuna soluzione pratica e manuale per eliminare questa vulnerabilità, pertanto non resta che aspettare appunto la patch rilasciata dall’azienda nei prossimi giorni, con la speranza che contenga il bugfix per Windows Print Spooler. Nel frattempo, utilizzare il meno possibile i processi di stampa è il consiglio più adatto da fornire.