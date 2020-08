Gli ultimi anni hanno visto un enorme balzo del prezzo del Bitcoin e la criptovaluta ha raggiunto un livello che pochissimi avrebbero potuto immaginare all’inizio. La valuta digitale ha già toccato un rialzo di $ 9K e al momento sta andando forte. A causa del recente dimezzamento, il suo prezzo è stato ulteriormente apprezzato e gli investitori hanno goduto di una giornata campale a causa dell’evento. Tuttavia, a parte il dimezzamento di Bitcoin che si svolge ogni quattro anni, non vi sono altri motivi per immaginare che il suo prezzo aumenterà ulteriormente. Quindi, rimane la domanda da un milione di dollari: se investire in Bitcoin è ancora una buona idea?

Poiché si trova già in un punto in cui l’acquisto di una singola criptovaluta può valere un investimento decente, ha ancora senso acquistare la valuta digitale a questo punto? Per ottenere una risposta a questa domanda, è necessario chiedere alcuni punti pertinenti riguardo alla valuta virtuale. Quindi diamo uno sguardo a questi punti uno per uno per arrivare a una risposta.

Si è di umore ottimista

A partire da ora, l’umore del mercato Bitcoin è abbastanza ottimista. Ciò è in parte dovuto al recente dimezzamento, nonché al notevole apprezzamento dei prezzi che ha ricevuto dopo l’evento. Inoltre, nonostante la sua natura volatile, i prezzi sono rimasti costanti per un periodo equo che ha contribuito a garantire agli investitori che la ripresa continuerà. Alcuni siti credibili come la Bitcoin Pro hanno ulteriormente aiutato la causa offrendo opzioni di trading nella valuta virtuale a cui le persone possono accedere in tutto il mondo. Pertanto, l’ambiente generale sembra favorire BTC e sembra che la corsa possa continuare ancora per qualche tempo. Tuttavia, essere cauti come sempre è sempre desiderabile quando si tratta di Bitcoin.

Dipende da un investitore

L’investimento in bitcoin può dipendere in larga misura dal tipo di investitore che gestisce la criptovaluta. Mentre alcuni investitori potrebbero aver bisogno di guadagni a breve termine, altri preferiscono giocare in attesa in modo da ottenere maggiori profitti dopo un lungo periodo. In questo caso, l’intuizione può anche svolgere un ruolo molto importante nell’intero processo poiché gli investitori esperti disporranno di dati adeguati con loro che possono aiutare a prendere una decisione informata. Anche per il trading a breve termine, può essere considerato perché i rendimenti possono essere altamente redditizi e nessun investitore intelligente potrebbe volerli perdere.

La capitalizzazione di mercato è importante

La capitalizzazione di mercato di Bitcoin non si basa solo su alcune monete; piuttosto, l’intero ecosistema determina la sua capitalizzazione di mercato. Allo stesso tempo, è anche importante ricordare che ci possono essere solo 21 milioni di BTC disponibili, mentre altri cryptos possono offrire numeri significativamente più. È un’area che può essere speculata solo al momento perché non esiste un numero chiaro come alla data. Analizzare i white paper di diverse valute digitali può aiutare ad arrivare a un consenso in modo da poter prendere una chiamata sugli investimenti BTC sulla base di questo fattore.

Comprensione della volatilità

La volatilità è stata e sarà sempre un segno distintivo di Bitcoin. Quindi, piuttosto che rifuggire, può essere una buona idea vivere in armonia con esso e rimanere consapevoli e informati in ogni momento. Un altro aspetto è la sicurezza che dovrebbe essere menzionata anche qui. Le funzionalità di sicurezza della maggior parte degli scambi sono state rese robuste rispetto al periodo precedente, ma c’è ancora spazio per miglioramenti. Pertanto, considerando la sua volatilità e gli aspetti di sicurezza, un investitore può pensarci due volte prima di investire in BTC al tasso attuale.

Investimenti a lungo termine

Non c’è dubbio che Bitcoin possa essere un fantastico strumento di investimento a lungo termine. I suoi prezzi attuali sono una testimonianza di questo fatto e alcuni osservatori ritengono che sia solo la punta dell’iceberg! Man mano che la criptovaluta diventa più rara, il prezzo aumenterà in modo esponenziale. Alcuni di loro l’hanno addirittura ancorato a toccare un milione di marchi in 2-5 anni.

Considerando tutti i punti discussi sopra, si può tranquillamente concludere che investire in Bitcoin può essere un’ottima proposta poiché ci sono sufficienti suggerimenti disponibili che indicano la sua ulteriore ascesa. Inoltre, la maggior parte degli addetti ai lavori e degli osservatori del settore delle criptovalute hanno sempre creduto che si tratti di un asset a lungo termine che può fornire profitti sostanziali dopo un po ‘. Pertanto, investire nella valuta digitale può valere la pena di pensare anche ai tassi attuali perché ci si può sempre aspettare buoni rendimenti da essa.