OxygenOS 11, ecco tutte le novità che sappiamo del nuovo software

OnePlus è un’azienda cinese di smartphone che negli ultimi anni si è affermata ad elevati livelli in questo campo, arrivando addirittura a competere con aziende come Apple, Samsung e Huawei. Merito di ciò è sicuramente degli ottimi device che l’azienda ha proposto, venduti in grandi quantità in tutto il mondo. Il nuovo OnePlus Nord, per esempio, è uno smartphone di media fascia molto apprezzato dalla critica e dagli utenti, che verrà venduto sicuramente in grande quantità.

Intanto, l’azienda ha ufficialmente presentato anche la nuova versione del proprio sistema operativo, ovvero OxygenOS 11, che presenta molte novità e miglioramenti. Andiamoli a scoprire nel dettaglio.

Le novità di OxygenOS 11

Tramite una presentazione online, OnePlus ha rilevato tutti i dettagli del nuovo aggiornamento software OxygenOS 11, che riguarderà quasi tutti i device dell’azienda e arriverà tra non molto. Ecco il changelog ufficiale rilasciato, che contiene tutte le novità del sistema operativo: