Pixel 5, appaiono online le prime informazioni sul nuovo smartphone

Sono periodi molto vivi ed accesi per l’azienda statunitense Google, che nel frattempo sta finendo di sviluppare il nuovo sistema operativo Android 11, è pronta a lanciare in autunno vari device, dimostrando che ci tiene ancora al lato hardware. Nello specifico, è stato già presentato ufficialmente il Pixel 4a, uno smartphone di fascia media con buone caratteristiche tecniche, che si differenzia dagli altri per il suo essere compatto e con dimensioni dello schermo sotto i 6 pollici. Arriverà poi anche il Pixel 4XL, con la differenza di avere uno schermo molto più grande, ed il misterioso Pixel 5, uno smartphone di cui recentemente si è scoperto qualcosa ma che desta molta curiosità da parte dei fan della Pixel Experience.

Le novità sul Pixel 5

In questi giorni, è apparso sulla piattaforma AI Benchmark il prossimo Pixel 5, che dovrebbe appunto arrivare verso metà Ottobre. Non avrà un processore top di gamma, bensì un chipset più contenuto ma comunque di alto livello, ovvero Snapdragon 765G, supportato da ben 8GB di RAM. Un iniziale reparto hardware di tutto rispetto e che permetterà di avere prestazioni eccezionali. Ovviamente, la scelta di questo processore di media fascia farà calare notevolmente anche il prezzo, che non sarà più intorno ai 1000 euro ma potrebbe scendere sui 500/600.

Altre specifiche tecniche probabili del Pixel 5 sono il sistema operativo che sarà già Android 11, una doppia fotocamera posteriore, la presenza della ricarica wireless inversa e la presenza di Adreno 620. Non resta che attendere la presentazione ufficiale da parte di Google di questo nuovo Pixel, che dovrebbe avvenire entro il mese di Settembre.