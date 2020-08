Un recente report pubblicato dal Wall Street Journal ha gettato nuovamente TikTok nell’occhio del ciclone. Pare, infatti, che l’azienda del social abbia tracciato i dispositivi Android per mesi senza il consenso esplicito degli utenti. Come avrà risposto la casa a queste gravi accuse? Scopriamolo insieme.

TikTok non ha mai fornito dati degli utenti americani al governo cinese

Ebbene sì, a quanto pare TikTok ha violato le regole di Google sulla privacy e ha tracciato i dispositivi degli utenti Android per diverse settimane (fino allo scorso novembre). Stando a quanto riportato online, l’azienda avrebbe registrato gli indirizzi Mac dei dispositivi. Questi, vengono solitamente utilizzati per identificare i singoli dispositivi a scopo pubblicitario. Nonostante ciò, possono permettere anche forme di tracciamento invasive. La paura degli utenti americani è che l’azienda abbia fornito i loro dati al governo cinese.

Un portavoce di TikTok ha fatto sapere che l’applicazione non registra più gli indirizzi Mac dei dispositivi da molto tempo. Questo ha rassicurato tutti dicendo che l’azienda non ha mai ceduto nessun tipo di dato degli utenti al governo cinese e che mai lo farà in futuro. Dopo la faccenda, ovviamente, in molti hanno perso la fiducia nel social. Quali saranno le conseguenze? Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.