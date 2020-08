Quando acquisti i bitcoin, devi conservarli in modo sicuro nel portafoglio. È disponibile in un’ampia varietà di forme. Ogni portafoglio avrebbe diverse capacità di archiviazione, sicurezza e opzioni di accesso. Tuttavia, il portafoglio non memorizzerebbe fisicamente i bitcoin, ma mantiene le chiavi private che ti consentono di accedere all’indirizzo dei bitcoin e di spenderli. Avresti bisogno delle chiavi per firmare la transazione. Se perdi le chiavi, perderai i bitcoin memorizzati nel portafoglio.

Molte persone dubitano di dove acquistare i bitcoin della Bitcoin Era. Ci sono molti posti dove è possibile acquistare queste monete. Ognuno sceglie un’opzione diversa per acquistare i bitcoin che sono secondo la loro convenienza.

Bancomat

Il bancomat è il luogo ideale per acquistare bitcoin. Ti offre la migliore e incredibile esperienza dandoti un’elevata privacy. Ci sono molti bancomat Bitcoin trovati in tutto il mondo e in diverse città. Anche il numero di sportelli bancomat aumenta di giorno in giorno. Se desideri acquistare le monete da questi sportelli automatici, dovrai pagare una commissione che va dal 5 all’8% sul tasso di bitcoin, ma offre la migliore esperienza di acquisto di bitcoin.

Devi inserire contanti nel bancomat o scansionare il codice QR usando il tuo cellulare o ottenere ricevute cartacee con codici e istruzioni per trasferire l’importo sul portafoglio bitcoin. Con l’aumento della domanda di bitcoin, c’è anche una forte domanda per i suoi centri ATM. Si è scoperto che è il modo migliore e più semplice per acquistare criptovaluta. Non è possibile trovare questi centri ATM nei paesi in cui i bitcoin sono vietati.

Buoni regalo

Puoi usare bitcoin per acquistare carte regalo. Questi sono convenienti rispetto ai contanti. Puoi anche scambiare buoni regalo con bitcoin. Devi acquistare le carte regalo dal rivenditore e quindi accedere al miglior scambio di bitcoin per cercare i venditori che accetteranno le carte regalo e ti pagheranno alcuni bitcoin. Il venditore può guardare la carta regalo e il suo codice sul retro, la ricevuta da cui vengono acquistati i bitcoin. Pochi venditori daranno un’occhiata al codice elettronico o al codice online. Quando apri lo scambio, il numero di bitcoin che desideri acquistare la carta regalo andrà sul sito web.

È sicuro fornire i dettagli della carta regalo al venditore

Molti venditori vendono le carte regalo per solo il 60% del valore. Tuttavia, puoi ottenere questa carta regalo per questo valore solo quando paghi tramite bitcoin. Ti aiuta a risparmiare una notevole quantità di denaro. Le carte regalo sono il modo migliore e più semplice per conservare i bitcoin. Tuttavia, il valore del bitcoin continua a fluttuare. Si consiglia di acquistare le carte regalo solo dai venditori di fiducia poiché alcune persone trufferanno e ruberanno i tuoi soldi.

Cambi

L’acquirente di bitcoin può acquistare bitcoin da diverse borse. Devi scegliere lo scambio migliore e affidabile per acquistare bitcoin. Tuttavia, la selezione dello scambio si baserebbe su vari fattori come la posizione. Lo scambio con cui stai acquistando il bitcoin deve essere regolato dal governo e soddisfare i requisiti antiriciclaggio. C’è un lungo processo che devi seguire per iniziare a negoziare i bitcoin sugli scambi. Ad esempio, gli scambi richiederebbero di connettere l’account al conto bancario personale per iniziare il processo di negoziazione. Questi scambi ti chiedono di fornire tutte le informazioni personali, mettendo così a dura prova il tuo anonimato.

Gli scambi offrono diverse opzioni di trading. Sia che tu stia cercando una piattaforma in cui ci sarebbero commercianti istituzionali o attività di trading una tantum, troverai lo scambio adatto alle tue esigenze. La cosa migliore è che puoi accedere agli scambi tramite cellulare o desktop. Ti consente di eseguire gli scambi ovunque. Le opzioni di pagamento variano da uno scambio all’altro in termini di limiti e commissioni di acquisto.

P2P

Se vuoi mantenere le transazioni di bitcoin sicure e private senza complicazioni bancarie, puoi contattare i venditori locali per acquistare bitcoin. Esistono molti siti Web in cui è possibile effettuare tali transazioni. Ci sarà un servizio di deposito a garanzia che protegge l’interesse di entrambe le parti.