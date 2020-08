Dalla box art del set LEGO Creator Fiat 500 (10271), spunta quello che potrebbe essere il più grande set LEGO mai pubblicato e vedrà protagonista nientemeno che il nostro Colosseo. Voci riguardo il set circolano già dall’inizio di quest’anno durante il Toy Fair di Norimberga, ma delle immagini su Instagram confermerebbero, in via non ufficiale, il prossimo set LEGO Creator Expert dedicato al Colosseo (presumibilmente 18+).

Non è la prima volta che un monumento si tramuta in un set LEGO, nel 2017 infatti è stato il turno del Taj Mahal, quindi nulla vieta che anche al Colosseo venga dato lo stesso trattamento.

Il più grande monumento romano potrebbe diventare uno dei più grandi set mai prodotti da LEGO

Stando alle immagini trapelate su Instagram il set LEGO Colosseo sarà composto da 9.035 pezzi, il più grande set prodotto dopo il Millennium Falcon di Star Wars (75192) composto da circa 1.500 mattoncini. Il set Creator dovrebbe costare circa 600 dollari.

Il Colosseo come poi dicevamo ad inizio articolo compare nello sfondo della box art della Fiat 500 e anche nel dipinto in tela al fianco del veicolo. Ovviamente non sappiamo se questo rumor si avvererà davvero, per il momento possiamo prendere quanto riportato con le pinze e attendere notizie ufficiose da LEGO.