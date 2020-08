LG K31s, in arrivo il nuovo smartphone economico dell’azienda

LG è un’azienda storica che si occupa di smartphone, ma che negli ultimi anni ha dovuto lasciare il posto ad aziende leader come Apple, Samsung, Huawei ecc. Nonostante ciò, l’impresa coreana decide di rilasciare periodicamente nuovi device di fascia medio-bassa, uno dei target di prezzi più ricercati dai clienti. Proprio per questo, è stato recentemente ufficializzato il nuovo device economico LG K31s, dove FCC, l’ente di certificazione dei device, ha mostrato le prime indiscrezioni online. Scopriamo ciò che sappiamo finora sul dispositivo.

Il nuovo device LG K31s

Non si sa molto su questo smartphone, motivo per cui sarà necessario attendere ulteriori rumors o direttamente la presentazione ufficiale da parte dell’azienda coreana. L’LG K31s, comunque, dovrebbe avere un display non eccessivamente grande, con una scocca verosimilmente in policarbonato. Per quanto riguarda il comparto hardware, troviamo installato il SoC MediaTek Helio P22, supportato da 3GB di RAM e da 32GB di memoria interna, ovviamente espandibile tramite scheda sd.

Non si sa nulla sulla tipologia e sulla grandezza dei sensori presenti, ma soltanto che c’è una fotocamera anteriore ed una doppia fotocamera anteriore con sensori e LED flash disposti verticalmente. Altre specifiche tecniche finora emerse nei rumors è la batteria, con un’ottima capienza di 3900 mAh, con durata giornaliera, la tipologia di porta che non è di tipo C ma una classica micro usb, e la presenza del jack audio da 3,5 mm, purtroppo sempre meno diffuso sugli smartphone moderni.

Non resta quindi che attendere novità in merito all’LG K31s, compresa la data di uscita ed il possibile prezzo di listino.