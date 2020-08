MIUI 12, arrivano novità interessanti con l’ultimo aggiornamento

Da poco tempo è iniziata la diffusione della nuova interfaccia utente di Xiaomi MIUI 12, e l’azienda ha già iniziato a studiare nuove novità che stanno arrivando in questi giorni. Da apprezzare sicuramente l’impegno e la dedizione dell’azienda cinese, che non vuole perdere assolutamente il passo anche dal punto di vista software con le dirette rivali. Tra le varie novità di questo aggiornamento troviamo la possibilità di fare screenshot parziali, oltre che la modalità di lettura “Paper” per trasformare il telefono in un e-reader. Scopriamo di più in merito.

Le novità di MIUI 12

L’aggiornamento che sta venendo distribuito in questi giorni ha come prima novità l’utilizzo del “Back Tap”, cioè il tap sul retro del telefono, per attivare alcune opzioni o funzioni, proprio come verrà implementato da Apple con il sistema operativo iOS 14. Ci saranno poi correzioni di problemi e di bug anche piccoli, e specialmente un sostanziale miglioramento della MIUI Gallery v2.2.16.17, dal punto di vista organizzativo della gestione degli album, dell’editing delle foto e con l’aggiunta di nuovi inediti filtri per ciò. Infine, sarà possibile fare non solo screenshot interi della schermata, ma anche parziali.

Ricordiamo che attualmente la lista degli smartphone che possiedono MIUI 12 è ancora molto limitata, ma pian piano si sta allargando sempre più di device dell’azienda: