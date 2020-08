E’ Apple One il nome che Cupertino darà al bundle di servizi che tutti aspettano da mesi. A confermarlo, un recente report di Bloomberg. La casa della mela morsicata lancerà una serie di proposte a prezzo scontato insieme ai nuovi device autunnali (iPhone 12, Apple Watch Series 6, ecc.). Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Come ben saprete, l’anno scorso Apple ha deciso di dedicarsi ai servizi. Sono nate una serie di piattaforme volte ad intrattenere gli utenti sotto diversi punti di vista. Fino ad ora, l’azienda ha proposto solo sottoscrizioni singole ai suoi servizi. L’arrivo dei pacchetti permetterà di risparmiare un sacco!

Apple One: pacchetti a prezzo scontato adatti a tutte le esigenze

I colleghi di Bloomberg ne sono abbastanza certi, la casa della mela morsicata lancerà i suoi pacchetti di servizi insieme ai nuovi iPhone 12. Stando a quanto dichiarato, l’azienda proporrà diversi bundle volti a soddisfare le esigenze più disparate. Si partirà da semplici pack contenenti Apple TV+ e Apple Music fino ad arrivare a quelli all-inclusive. Ovviamente, più saranno i contenuti, più consistente sarà lo sconto sul prezzo finale. Lo scopo dell’azienda sarà quello di invogliare più utenti a provare i suoi servizi. Riuscirà nel suo intento?

Ricordiamo che lo scorso anno Apple ha offerto un anno di sottoscrizione gratuita a TV+ per tutti coloro che hanno acquistato un prodotto idoneo. Quest’anno farà lo stesso con questo nuovo bundle di servizi. Non ci resta che aspettare e vedere come evolverà la faccenda. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.