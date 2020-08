Azoto, scoperto come creare prodotti con questo elemento dal “nulla”

Un’ingegnosa scoperta con l’azoto ha portato il mondo un passo più vicino alla creazione di una gamma di prodotti utili, dai coloranti ai prodotti farmaceutici, praticamente dal nulla. La scoperta arriva da un team di chimici di Yale che hanno trovato un modo per combinare l’azoto atmosferico con il benzene per creare un composto chimico chiamato anilina, che è un precursore dei materiali utilizzati per realizzare un assortimento di prodotti sintetici. La scoperta è stata pubblicata sulla rivista Nature.

“A lungo termine, speriamo di imparare a utilizzare l’abbondante azoto nell’aria come risorsa per sintetizzare i prodotti necessari alla società”, ha detto il professore di chimica di Yale Patrick Holland, autore senior dello studio.

Il composto chimico ottenuto dall’azoto e dal benzene

Molta attenzione è stata concentrata sulla “fissazione dell’azoto”, un processo mediante il quale l’elemento atmosferico viene utilizzato per creare ammoniaca. Ma come sottolineano Holland e i suoi colleghi, ci sono molti altri composti, materiali e processi che potrebbero utilizzarlo in altre forme, se i ricercatori riescono a trovare il modo corretto per produrli. Holland ha detto che i precedenti tentativi di altri ricercatori di combinare azoto atmosferico e benzene sono falliti. Quei tentativi utilizzavano derivati ​​altamente reattivi del benzene che si degraderebbero prima di poter produrre una reazione chimica con esso.

Holland ed i suoi colleghi hanno utilizzato un composto di ferro per abbattere uno dei legami chimici nel benzene. Hanno anche trattato l’azoto con un composto di silicio che gli ha permesso di combinarsi con il benzene. “Fondamentalmente, stiamo mostrando un nuovo modo di pensare a come incoraggiare l’azoto a formare nuovi legami che possono essere adattabili alla realizzazione di altri prodotti”, ha detto Holland.