Continua la campagna di Vodafone volta a riconquistare i suoi ex clienti. Nelle scorse ore, alcuni di questi hanno ricevuto un messaggio di invito per l’attivazione della super conveniente promo Special 50 Digital Edition. Bisogna affrettarsi però, la scadenza è fissata per il prossimo 19 agosto.

Vodafone risulta essere uno degli operatori telefonici più gettonati sul territorio italiano. Molto elogiato per la sua eccellente copertura, è anche criticato per i costi delle tariffe decisamente più alti della media. Quale miglior modo per riportare in azienda alcuni ex clienti se non con una promo mirata a prezzo basso? Scopriamo insieme cosa comprende la Special 50 Digital Edition.

Vodafone Special 50 Digital Edition: tanti contenuti a soli 7 euro al mese!

Non è la prima volta che il noto operatore telefonico propone la Special 50 Digital Edition. L’intento della casa è quello di riportare in azienda il maggior numero di utenti possibile. Ricordiamo che la promo comprende minuti illimitati, messaggi illimitati e ben 50 GB di traffico dati in 4G. Il tutto, al costo di soli 7 euro al mese. Considerando che parliamo di Vodafone, il prezzo risulta essere più che ottimo.

Come abbiamo già detto, possono attivare l’offerta solo alcuni ex clienti che hanno ricevuto l’apposito messaggio. Per invogliare ancora di più al passaggio, Vodafone ha azzerato i costi di attivazione e della SIM per questa determinata tariffa. L’attivazione può essere fatta online oppure presso un qualsiasi centro autorizzato. La scadenza della promozione è fissata per il prossimo 19 agosto. Al momento, non si hanno informazioni in merito ad una possibile proroga. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.