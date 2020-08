McDonald’s, seguendo la scia di altre aziende, ha lanciato in Animal Crossing: New Horizons la sua linea ufficiale di vestiti. Ora tutti i giocatori potranno scaricare gli outfit e sfilare sull’isola vestiti da Big Mac o patatine fritte. La linea si basa sul reale merchandise di McDonald’s realizzato da Golden Arches Unlimited tra cui magliette, lettini gonfiabili, cappelli e molto altro.

I modelli possono essere utilizzati non solo come capi di abbigliamento, ma anche per altri scopi. Arrivando in un’iterazione di abbigliamento tramite Pro Designs, oltre a un normale codice di personalizzazione, i giocatori possono spruzzare un hamburger sul pavimento o usarlo come sfondo per creare una stanza ispirata all’iconico fast food. Le opzioni includono un cappello a forma di panino con semi di sesamo, una camicia con il classico cono alla vaniglia e altro ancora.

Come scaricare gli outfit a tema McDonald’s

Per scaricare i nuovi outfit è necessario scansionare i codici QR che trovate in calce alla notizia. Per farlo bisogna utilizzare l’app NookLink sul proprio smartphone. Nooklink è un servizio disponibile solo per coloro che hanno l’app Nintendo Switch Online. Nello specifico, Nooklink consente di scansionare codici QR affiliati a un design personalizzato e implementarli nel gioco. Essendo progetti Pro sarà necessario scansionare i quattro QR Code separatamente.

McDonald’s, come detto all’inizio, non è la prima azienda a proporre una simile iniziativa, ad esempio anche la nota catena KFC ha collaborato con Animal Crossing: New Horizons per una promozione. In quel caso tuttavia l’azienda offriva ai visitatori dell’isola del pollo fritto reale gratuito. A questo punto chi sa quale sarà la prossima compagnia a lanciarsi in progetti di Animal Crossing.